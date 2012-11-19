奥巴马称访问缅甸是鼓励民主进程

路透曼谷11月18日电（记者 Matt Spetalnick/Jeff Mason）---美国总统奥巴马周日否认出访缅甸意味着对缅甸政府的支持，并将此次访问称为对缅甸摆脱数十年军事统治进程的认可和继续前行的鼓励。

奥巴马定於周一出访缅甸，将成为第一位访问缅甸的在任总统。这是他赢得连任後首次出访海外，显示他对美国战略中心东移非常认真。

一些人权组织反对奥巴马出访缅甸，称民主改革还没完成，奥巴马就在奖励缅甸民选政府。不过奥巴马在泰国的一个记者会上表示，他知道缅甸还有很多工作要做。

“我认为，没有人会有缅甸已经走到了他们需要到达的阶段的错觉，”他说。

“从另一方面来说，如果我们等到民主进程完成才与缅甸接触，我怀疑要等好长时间。此次出访的目的之一，是肯定缅甸的进展并鼓励他们将来取得更大的进步，”奥巴马说道。

周日晚间，缅甸官方电视台报导称，该国周一将释放66名囚犯，过去一周释放的囚犯总数将达到518名。

此前释放的囚犯中似乎并不包括政治犯，不过一名高级监狱官员匿名表示，知名人权活动人士Myint Aye将成为周一释放的囚犯之一。

尚不清楚将被释放的囚犯中是否包括其他政治犯。奥巴马曾表示，释放所有政治犯是完全解除对缅甸制裁的前提条件之一。

奥巴马将会见2011年3月上台的缅甸总统吴登盛以及反对派领导人昂山素季。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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