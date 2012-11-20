奥巴马访问缅甸 呼吁深化民主和经济改革

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透阳光11月19日电(记者 Matt Spetalnick/Jeff Mason)---奥巴马周一成为首位在任期间访问缅甸的美国总统。美国既赞扬了缅甸政府在摆脱军事统治方面取得的进步，同时也没忘记对其民主改革进程施压。
奥巴马在仰光会见了缅甸总统吴登盛和反对党领导人昂山素季。奥巴马在仰光受到民众的热烈欢迎。
奥巴马对记者表示：“我和吴登盛总统均认为，他正在推动的改革进程将促进缅甸的进步。”
“我知道，这只是漫长旅程的第一步，但我们认为，缅甸的民主改革和经济改革进程……会让这里出现难以置信的发展机遇。”
吴登盛回应道，缅美关系将“基於互相信任、互相尊重和互相理解”向前发展。
“我们还在缅甸的民主发展和人权提升方面取得共识，以使其符合国际标准。”
连任不到两周即展开东南亚之行的奥巴马旨在表明，随着伊拉克和阿富汗战争的收尾，他本人对美国重返亚洲战略所持的严肃态度。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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