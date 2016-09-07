专访：伊拉克2017年原油产量和出口将稳步增长--SOMO官员

路透新加坡9月7日 - 伊拉克一位石油高官周三称，该国2017年原油产量及出口将较目前水平稳步增长；倘若全球冻产有助于稳定市场，那么伊拉克支持冻产倡议。

“明年产量和出口会稳步增长，”伊拉克国家石油营销组织(SOMO)的负责人Falah Alamri在新加坡对路透说。“还不清楚会增长多少。”

伊拉克8月原油产量为463.8万桶/日，为一月以来的最高水平。

“我们在出口原油方面没有问题。对巴士拉轻质油和巴士拉重质油的需求巨大，”他在新加坡召开的亚太石油会议(APPEC)间隙说道。

石油输出国组织(OPEC)成员参加9月26-28日在阿尔及利亚召开的国际能源论坛(IEF)时，将在会议间隙碰面，预计会讨论冻产问题。全球最大石油出产国--俄罗斯也计划参加这个论坛。

身兼伊拉克驻OPEC理事的Alamri表示，如果能支撑市场，他的国家支持全球性冻产。

“我们的政府支持冻产，我们必须支持冻产。我们有生产更多石油的产能。但如果只是冻产一段时间，并能稳定市场，我们当然欢迎冻产，”他说。(完)