国际油市：伊朗计划在年底前建成新的石油出口终端

他表示，这种新等级原油的初始日产量可能略低于30万桶，从而成为伊朗增产的关键。该等级原油最初预计将在今年稍早推向市场。

这种混合原油的质量与伊拉克的巴士拉重质油相近。

Ghamsari周一稍早表示，伊朗目前的原油日产量略高于380万桶，并可能在几个月内达到400万桶。

“我们准备好在产量恢复到制裁前水平后，便马上协商产量水平，”Ghamsari称，并表示制裁前日产量略高于400万桶。