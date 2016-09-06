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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 12:20 BJT

国际油市：伊朗计划在年底前建成新的石油出口终端

他表示，这种新等级原油的初始日产量可能略低于30万桶，从而成为伊朗增产的关键。该等级原油最初预计将在今年稍早推向市场。

这种混合原油的质量与伊拉克的巴士拉重质油相近。

Ghamsari周一稍早表示，伊朗目前的原油日产量略高于380万桶，并可能在几个月内达到400万桶。

“我们准备好在产量恢复到制裁前水平后，便马上协商产量水平，”Ghamsari称，并表示制裁前日产量略高于400万桶。

伊朗的同意，是石油输出国组织(OPEC)成员国达成冻产协议的关键。该协议可能会遏制全球过剩供应、支撑油价 。(完) (编译 王琛/许娜；审校 徐文焰/高琦)

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