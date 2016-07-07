焦点：石油业将失去亚洲火热需求支撑 面临结构性变化

2011年1月10日，上海市区一条道路上的车辆停在红灯前。 REUTERS/Carlos Barria

路透新加坡/首尔/东京7月7日 - 油价强劲上涨半年之后，亚洲原油需求出现放缓，有些指标甚至显示下降。许多市场参与者猜测，这不仅是周期性现象，也是更持久的结构性变化的结果。

多年来中国经济年增长率一直保持在7-10%，印度近来的经济增长也保持在相似水准，使得亚太地区已经超过美洲，成为全球最大石油消费地区，约占全球需求的近40%。

但对于已经习惯依赖亚洲旺盛需求的石油产业而言，不久可能需要寻找新的增长来源。

汤森路透Eikon数据显示，亚洲经油轮进口的原油已经连续第四个月下滑，自3月以来由纪录高位减少12%至大约8,200万吨(每日2,000万桶)，略低于去年同期水平。

多数意外下滑可以用中国经济的状况来解释。中国是亚洲最大石油消费国，占亚太地区需求量的27%以及全球需求的13%。

现在看来，由于中国长期经济增长前景可能稳定在7%以下，多数分析师预计中国汽车销售将相应放缓。

中国5月底时的汽车销售已经从2015年12月近280万辆的峰值减少至210万辆。

亚洲各地的炼厂表示，这已经开始打击它们的生意。

“亚洲石油需求增长正在放缓。亚洲最大市场--中国正经历需求低迷，”一家韩国炼厂称。

随着国内炼厂抛售过剩燃料，中国柴油和汽油出口双双跳增。

“亚洲炼厂已开始降温...多份报告称(石油)船货很难出售，”摩根士丹利的Adam Longson本周在客户报告中称，并表示第三季需求可能进一步下滑。

船舶经纪商称，交易商已开始租用超大型油轮来存储供应过剩的石油。

近期需求强劲的一个重要支撑因素不复存在。分析师认为，中国已基本完成战略石油储备(SPR)。

摩根大通石油分析师上周在客户报告中估计SPR现已达4亿桶，并认为这已接近其储能。

“我们的模型显示，9月中国原油净进口较8月下降15%，或减少120万桶，且较12个月平均水平下降80万桶，”他们表示。

**提高能源效率**

需求出现结构性变化并非中国独有。

分析师指出，亚洲最发达的油市--日本和韩国的长期需求将稳步下滑。

日本石油日消费量曾达到600万桶，占全球需求的10%；而现在已降至350万桶，不足全球消费量的5%。而且随着政府整合炼油产业，日本石油消费量数字还将进一步下降。

“有多种因素在起作用。核电站重启满足了一定能源需求。(2011年福岛核灾后)核电站关闭的时候，日本进口了很多原油。其他因素包括人口下降、汽车市场饱和，以及能效提升，”经纪商冈藤商事策略师Kaname Gokon表示。

这种情况与韩国类似。

“韩国石油需求止步不前，而且受尾气排放政策及替代燃料影响，石油需求料将下降。另外，如果越来越多的人改用电动汽车，那石油需求势必要下降，”Korea Energy Economics Institute高级研究员Moon Young-seok表示。

甚至印度对新车的需求也不温不火；石油业本来热切期待印度能弥补中国需求放缓的影响。

虽然印度摩托车销量依然强劲，但新车月销量已从去年10月的近260,000辆降至215,000辆以下，也远低于四年多之前创下的30多万辆月销量纪录。

尽管业内人士并不预期亚洲石油需求将直线下滑，但他们称，过去10年的增长势头可能不会再有了。

新车的燃油经济性标准已从1980-2010年之间的每加仑不到30英哩，提高到目前的每加仑40英哩上下，根据业内估计，到2020年代初料将上升至每加仑55英哩左右。这并未考虑混合动力或纯电动车兴起的影响。

“能效将对全球石油需求增长的放缓起到巨大作用，(2014-2040年)单位经济产出能耗可能下降40%，”美国石油巨头埃克森美孚(XOM.N)在2016年展望报告中表示。

图表：亚洲石油进口量下降 tmsnrt.rs/29eEs04

中国汽/柴油出口飙升 tmsnrt.rs/28KBh02

亚洲石油市场变化 reut.rs/1PTVsb (完)