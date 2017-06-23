焦点：原油进口大国中印日打饱嗝拖低亚洲需求 打压平衡油市努力

路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。

中国成品油过剩，印度废除大额旧钞影响仍未退去，而日本则受困于人口老龄化及减少局面，进一步抑制了原油需求的增长。全球四大石油购买国中，上述国家是其中三个。

在全球每日9,700万桶石油消费中，这三个国家占了五分之一，所以他们打出的的任何饱嗝，都意味着亚洲石油需求增长会弱于预期，并将打压石油输出国组织(OPEC)所牵头支撑油价的努力。

“我们确实见到不少客户的需求下滑--航空、海运、陆运、工业...他们的燃料使用量实际上低于预期，”Mercatus Energy Advisors执行董事Michael Corley称。

中国5月石油进口量为900万桶/日，仍接近纪录高位，但一些炼厂即将降低运转，势必会影响第三季原油需求。

印度5月石油进口较上月减少逾4%，降至420万桶/日，因印度废除大额纸钞措施的后续效应拖累石油消费。

印度1-5月石油进口大致持平上年同期，去年全年为增加7.4%。

日本由于人口萎缩及老化，以及汽车节油性能提高或改用其他燃料，多年来石油需求持续呈现结构性下滑。

日本4月进口大约350万桶/日原油，较2005年的高点590万桶/日大幅回落。

再加上大量供应，亚洲需求的下降促成了布兰特原油下跌20%，至每桶45美元左右，这是自1997年以来上半年油价的最大跌幅。

**海上库存**

交易商称，最近几天五艘超大型油轮(VLCC)被租用，用来存储未卖出的石油，这是供应过剩的最新迹象。

每艘超大型油轮能存储200万桶左右，此前马来西亚南部海域已经停泊着大约25艘巨型油轮。

在正价差的市场中，即现货油价较期货更便宜，囤积石油以后出售更有利可图。

目前，现货布兰特原油较2018年初交付的期货每桶低约1.5美元。

“如果油价下跌，浮式储油将更具吸引力，”船舶经纪商BRS Baxi驻新加坡常务董事Ashok Sharma称。

尽管OPEC所牵头减产180万桶/日的努力自1月以来已经付诸实施，但现货价格还是下跌。

外界对OPEC减产执行情况存有疑虑，加上美国石油产量飙升，从而令人对市场很快会恢复平衡产生了怀疑。

“油价持续滑落...市场仍对OPEC平衡供应的能力持怀疑态度，”澳新银行周五称。

图表1：布兰特原油走势 tmsnrt.rs/2s2bxRu

图表2：石油需求占比情况：tmsnrt.rs/2t1CqtT

(完)