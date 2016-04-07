焦点：亚洲买家增加从中东进口重质油 因拉美供应下降

路透新加坡4月6日 - 今年亚洲买家从中东进口的重质油有所增加，因为相对其他品级而言，拉美重质油供应已变得比较昂贵，而港口和产油业务中断也扰乱了委内瑞拉、秘鲁和巴西的出口。

买家强烈需要取代南美原油的货源，从而推高伊拉克4月和5月装船的Basra Heavy等级原油的现货升水，买家也在更多地考虑沙特、科威特和伊朗的类似品级原油。

美国取消原油出口禁令后，去年末美国油价相比其他地区指标油价表现出强势。取消出口禁令或将帮助美国产油商减少国内的过剩供应。

整个南美地区港口业务和输油管线的意外中断，以及油田的必要维护工作也使该地区出口下降。该地区产油量占全球10%左右。

“主要是委内瑞拉，该国主要港口运作出现问题，导致每日原油出口减少30万桶，”FGE分析师Tushar Bansal指出。

Bansal表示，由于上游行业缺乏投资，加上购买轻质油进行混合的资金不足，导致委内瑞拉今年产出可能减少40万桶/日。

据汤森路透Trade Flows数据显示，拉丁美洲在2016年首季销往亚洲的原油较上年同期减少1%，中东销往亚洲的原油同比则增加7%。

印度来自拉美的原油供给降幅最大，当季下降13%。不过亚洲头号买家中国自南美进口原油逆势增加11%，部分作为偿还中国政府贷款之用。

“拉美原油进入亚洲不那么容易，”一名新加坡交易商表示，他指出在美国解除原油出口禁令以后，西德克萨斯中质油(WTI)与布兰特原油价差缩窄。

该交易商举例说，印度炼油业者就在抢购下一个最便宜的替代品--伊拉克巴士拉重质油。

交易员称，对这种重质油的强劲需求推动4月和5月装运的现货船货升水升至每桶1-2美元，即便巴士拉港口油轮严重堵塞导致发运延迟。

**伊朗和科威特**

对伊朗而言，这种情况真是大好机会。国际社会1月刚刚对伊朗的制裁。

FGE的Bansal称，今年下半年，伊朗日产量料再增加30万桶，其中多数是重质油。

Khafji油田也可能增加重质原油供应。该油田由沙特和科威特共同运营，在2014年10月一度关闭；科威特于3月末表示，已与沙特达成协议，恢复该油田运转。

分析师预计Khafji油田恢复运营后需要两到六个月的时间才会增加市场供应。

拉美和中东原油对亚洲出口状况图表：tmsnrt.rs/1WbJESJ

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