焦点：进口成本不断上升 令亚洲日益面临石油供应冲击的威胁

路透新加坡9月4日 - 亚洲石油生产和需求的缺口扩大，导致该地区进口成本不断增大，各国也愈加容易受到国际供应中断和油价骤涨的冲击。

2015年亚洲石油净进口量超过北美的消费总量，且势将进一步加大，因低油价促使生产商削减石油勘探和生产开支，未来10年油田产量可能大幅下降。

分析师称，过去一年亚太地区的能源勘探活动几乎停滞，最近的勘探发现中天然气多过石油。

根据国际能源署(IEA)预测和8月路透原油价格调查结果计算，随着亚洲净进口增长和原油价格的复苏，2017年该地区石油进口支出势将回到5,000亿美元上方，为三年来首次。

“需求料将继续增长，超过不断减少的本地生产，亚洲越来越易受油价上涨的冲击，”Energy Aspects分析师Virendra Chauhan称。

**产量下降**

油价自2014年中期下跌，令承受高额进口成本的亚洲各国得到喘息机会。

但Chauhan称，预计今年和明年亚太地区的每日石油需求将增长800,000-900,000桶，而同期该地区的石油日产量将缩水240,000-330,000桶。

石油产量和需求间的缺口自2010年来已跳升逾30%，预计2016年缺口为每日2,570万桶，明年将再增加110万桶。然而，油价上涨意味着一年内成本或将增加三分之一至5,660亿美元。

“我们已看到2015年和2016年连续两年投资都在下降，”国际能源署(IEA)比罗尔(Fatih Birol)说道。“这或许意味着石油安全和石油市场或面临着一个挑战，这是中期内投资在短短几年剧跌的一个结果。”

Chauhan表示，该地区的生产商在苦苦挣扎，不光是因为拥有资本和技术的国际石油企业撤离。

咨询公司Wood Mackenzie预计，2025年亚洲石油产量将从2016年的每日760万桶降至500万桶。

“我们已经看到有一些项目被推迟、甚至被取消，对现有油田的投资水平也在下降，”Woodmac亚太地区石油上游行业研究主管Angus Rodger指出。

“这在短期内的影响不大，但如果把眼光放远到2020年，它就意味着整个地区的石油产量将大幅下滑。”

中国的产量下降势头最明显。该国7月石油产量触及五年低点，因生产商关闭边缘油田，且进口达到纪录高位。

印尼官员们表示，他们在思考提振2017年78万桶/日产量目标的办法。这是该国1969年以来的最低产量水平，较2016年的预估低4万桶/日。

“我们在讨论如何增加Cepu区块的产油量，”印尼能源与矿产部负责油气事务的官员Wiratmaja Puja表示，并称艾克森美孚(Exxon Mobil)经营的油田产量或可增加1.5万桶/日。印尼是东南亚最大的石油生产国。

监管机构SKK Migas的官员Muliawan称，印尼目前面临着石油产量可能自然下降20%-25%的局面，除非该国加快钻探和油井维修服务等活动。

**中东供应僵局**

中国、印尼和印度一直在积极投资海外石油生产资产，以补充国内生产。

中国还一直在扩大其供应来源，从俄罗斯和拉美购买更多石油以减少对中东的依赖，同时建立战略石油储备以期在遭受油价冲击时获得缓冲。

此外，中国也把目光转向天然气和可再生能源，但这些都是长期解决方案。

分析师指出，亚洲进口中有略超一半都来自中东，且将继续严重依赖海湾产油国，这让亚洲面临石油生产和出口中断的地缘政治风险冲击。

“亚洲生产正在下滑，尤其是中国，而不太可能持续闲置的精炼产能越来越多，亚洲仍将依赖中东石油，”法国巴黎银行旗下全球大宗商品市场策略主管Harry Tchilinguirian在路透全球石油论坛上称。

“正如你能想象的，对亚洲许多炼厂来说，很难找到其它进口来源来取代沙特。”

亚太石油供需缺口图表：tmsnrt.rs/2bZArfd (完)