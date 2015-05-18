伊朗称若达成最终核协议 原油出口有望很快回到制裁前水平

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透吉隆坡5月18日 （记者 Florence Tan） - 伊朗石油部副部长周一称，若伊朗与六大国的核协议最终达成，伊朗希望其原油出口能够在协议达成后的三个月内回到制裁前水平。
“我们希望我们的（原油）出口水平能够恢复到制裁前，”Rokneddin Javadi向路透表示，他也是伊朗国家石油公司的董事总经理。
“是的，每日250万桶左右，”他说道，并称这可能将在最终协议达成后的三个月左右实现。
伊朗与六大国最近已达成了一项框架协议，若双方能在6月前达成最终协议，则国际社会有望解除对伊朗的制裁。
国际社会的制裁令伊朗石油出口跌至每日100万桶，不足2012年时出口水平的一半。伊朗石油主要出口至亚洲国家。
Javadi称，伊朗期待夺回在亚洲失去的市场份额。
“这取决于市场状况与价格水平，但我们将回升至我们之前拥有的传统贸易水平，”他说道，并称亚洲国家或将消化伊朗石油出口量的半数以上。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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