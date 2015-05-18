伊朗称若达成最终核协议 原油出口有望很快回到制裁前水平

路透吉隆坡5月18日 （记者 Florence Tan） - 伊朗石油部副部长周一称，若伊朗与六大国的核协议最终达成，伊朗希望其原油出口能够在协议达成后的三个月内回到制裁前水平。

“我们希望我们的（原油）出口水平能够恢复到制裁前，”Rokneddin Javadi向路透表示，他也是伊朗国家石油公司的董事总经理。

“是的，每日250万桶左右，”他说道，并称这可能将在最终协议达成后的三个月左右实现。

伊朗与六大国最近已达成了一项框架协议，若双方能在6月前达成最终协议，则国际社会有望解除对伊朗的制裁。

国际社会的制裁令伊朗石油出口跌至每日100万桶，不足2012年时出口水平的一半。伊朗石油主要出口至亚洲国家。

Javadi称，伊朗期待夺回在亚洲失去的市场份额。

“这取决于市场状况与价格水平，但我们将回升至我们之前拥有的传统贸易水平，”他说道，并称亚洲国家或将消化伊朗石油出口量的半数以上。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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