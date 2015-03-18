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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 17:15 BJT

全球油市：中国油储接近满仓令进口减慢，市场供应过剩料因此加剧

由于税率上调和中国经济增速降至25年最低，市场预期第二季中国炼厂加工的原油会更少，这进一步加大油价的压力。

汤森路透数据也显示，亚洲整体石油进口自12月触及最高后已经减少5%，当时中国日均进口量也创下纪录高位720万桶。

印度和日本最近一个月的石油进口较上年同期分别下降20%和11%，主要因为春季炼厂即将展开检修。

“亚太地区的石油供应...仍然过剩，由于原油库存增加，4/5月时压力最大，”咨询机构PIRA Energy在研究报告中称。(完)

(编译 高琦/李春喜; 审校 孙茉莉/张明钧)
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