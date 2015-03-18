全球油市：中国油储接近满仓令进口减慢，市场供应过剩料因此加剧

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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由于税率上调和中国经济增速降至25年最低，市场预期第二季中国炼厂加工的原油会更少，这进一步加大油价的压力。
汤森路透数据也显示，亚洲整体石油进口自12月触及最高后已经减少5%，当时中国日均进口量也创下纪录高位720万桶。
印度和日本最近一个月的石油进口较上年同期分别下降20%和11%，主要因为春季炼厂即将展开检修。
“亚太地区的石油供应...仍然过剩，由于原油库存增加，4/5月时压力最大，”咨询机构PIRA Energy在研究报告中称。(完)
(编译 高琦/李春喜; 审校 孙茉莉/张明钧)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(