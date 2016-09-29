焦点：OPEC减产协议魔鬼藏在细节里 亚洲买家审慎以对

路透新加坡/首尔9月29日 - 尽管石油输出国组织(OPEC)自2008年以来首度在市况供应过剩下同意减产，但亚洲原油买家仍旧持保守态度，观望相关细节。

国际油价周四守住涨势，上日则是大涨6%，因OPEC周三达成协议，将产出降至3,250-3,300万桶/日区间。

然而各国产出水准要到11月OPEC下次正式会议才会决定，届时联合减产的邀请也将延伸至俄罗斯等非OPEC国家。

“我们必须观望他们是否会采取实际行动，以及行动时间有多久，”韩国最大炼厂母公司SK Innovation发言人Kim Woo-kyung表示。

提议的减产量并不很大，她说，但补充说协议可能支撑油价，并通过推高油品价格，来提升炼厂的原油库存价值和利润率。

法国兴业银行的石油分析师Michael Wittner说，OPEC的新目标意味着每日减产50-100万桶，但实际减产幅度很可能要小得多，比如在0-50万桶/日，具体要取决于利比亚和尼日利亚能否从供应中断中恢复。

交易商们认为，OPEC协议不太可能影响到明年中东对亚洲长单买家的原油供应，但像生产商2016年提供的额外供应量，也许会遭到抑制。

“他们一直在增加供货，所以明年可能少一些，”一北亚炼厂的交易员说。因未获授权向媒体发言，他拒绝署名。

不过，亚洲地区的旺盛石油需求已经吸收了大部分的OPEC增产量。除非需求下降，否则OPEC成员国基本没有减产的动力。

“过去需要原油需求下滑才会保证产量配额被遵守，在这种情况下，由于全球精炼厂需求量下降，迫使原油产量降低。但如今情况并非如此，现在需求增长具有韧性，”高盛分析师说。

上述交易员表示，今年亚洲精炼厂原油需求良好，而且料维持稳定，除非精炼利润率或产油国的原油定价出现重大变化。

交易员们称，油价上升还可能鼓励美国页岩油生产商增产，填补OPEC留下的供应缺口。

“市场供应充足，将继续允许这些进口商从广大供应商中进行挑选，不过当前炼厂配置依赖中东原油的情况将持续，” BMI Resarch分析师Peter Lee说。(完)