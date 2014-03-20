《RUSSELL专栏》供给增加需求平淡 亚洲原油价格料有下跌空间

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 张明钧/蔡美珍
路透澳洲朗赛斯顿3月20日 -中东供应给亚洲的原油价格看来过高，因伊朗和伊拉克及俄罗斯的供给都增加，且炼油厂需求看来不兴。
指标阿曼原油期货价格自年初以来已下跌5%，周三收在每桶102.93美元，但相对于全球原油价格指标布兰特原油期货则是呈现上涨。
布兰特原油价格今年以来下跌4.5%，然而其与安曼原油期货自1月以来就处于窄幅区间震荡。
布兰特/迪拜原油互换合约周三跌至每桶3.75美元，自3月14日以来的年高4.44美元下滑。
这显示指标中东原油期货相对于布兰特原油上涨，这与亚洲市场仍旧供给充裕、且需求最多只能说是持稳的情况相左。
根据汤森路透Oil Analytics的评估，3月通过海运运抵亚洲的原油约为8,000万吨，相当于每日约1,890万桶。
这持稳于去年同月的水准，且以每日平均来看还小幅高于2月水准。
由于亚洲炼厂已经展开岁修，加上炼油利润不振，难以想见未来数月原油需求会增加。
新加坡炼厂提炼一桶迪拜原油的利润周四早盘报在每桶5.64美元，低于前五个交易日的5.81美元，同时也低于365日移动平均的5.90美元。
尽管炼厂检修可能导致部分产品供给减少而提升获利空间，但这应该会对原油价格造成利空，因购买的原油船货减少。
在此同时，供给看来仍持续增加，伊朗充分利用与西方关系缓和的机会提振出口。
先前西方禁令将伊朗每日原油出口压制在100万桶以下，然而根据海关及船运追踪数据，过去四个月来伊朗每月出口已经超过此一数字。
伊朗在亚洲的四大主要购油国为中国、印度、日本及韩国，这些国家2月合计每日购入116万桶伊朗原油，高于1月的每日994,669桶。
加上伊朗每日输往土耳其略逾10万桶的原油，伊朗出口已经轻松超越每日百万桶的限制，且远高于去年部分月份的约50万桶。
**伊拉克增加出货**
伊拉克也在扩大出口，据行业消息人士指出，4月装船数量料达258万桶/日，高于3月的217万桶/日。
伊拉克计划未来几个月启用Basra港口一座新的装货平台，有机会使出口量提高到400万桶/日，不过这个数量目前高于伊拉克的总产量。
俄罗斯也在增加亚洲市场石油供应，最大产油商RosneftROSN.NM去年向中国出口的数量超过30万桶/日，Rosneft在2月6日表示，今年对中国的供应将提高18万桶/日。
由于石油供给增加，但中国及印度经济成长低于预期，石油需求增速难获提振，卖给亚洲国家的油价似乎应该倾向调降才对。
俄罗斯企图并吞乌克兰克里米亚地区，以及随之而来的全球地缘政治紧张情势升温，相关疑虑近来支撑了油价。
但主要风险在于这些紧张情势有所缓解，而且目前为止，俄罗斯的石油出口没有受到任何影响。
这几乎像是油价已经内含了一个永久性的风险升水，有所变化的只是最新危机发生的地理位置不同，去年的主角是利比亚和叙利亚，现在则换成俄罗斯。
主要风险就是这种地缘政治风险升水消退，进而拉低油价。
中东主要产油国沙特阿拉伯，调降了供应亚洲炼厂的4月船期指标Arab Light品级原油官方售价(OSP)。
沙特调降每桶0.20美元，成为较阿曼/迪拜原油升水1.55美元，为去年7月以来最低，但这个降幅比不上指标中东原油品级相对布兰特的增幅。
看来，如果没有爆发任何新的地缘政治危机，未来几个月向亚洲炼厂出售石油的价格可望下滑。(完)
(译文审校 艾茂林/杜明霞)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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