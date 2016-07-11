焦点：亚洲炼油厂降低加工量 因应成品油供应过剩和炼油利润率较低

路透新加坡7月11日 - 亚洲炼油厂正在削减原油加工量，因该地区成品油供应充裕导致炼油利润率降至五年低点，且经济增长放缓也打击燃料需求。

亚洲炼油厂通常在第二季进行常规设备维修，在7月后提高产能利用率，增加柴油和汽油等燃料库存，以满足夏季高峰时的需求。

但据行业消息人士和分析师称，今年多家亚洲炼油厂在7月和8月维持或减少原油加工量，因该地区炼油厂在第一季利用原油价格处于逾10年最低水准的机会大量炼油，导致亚洲市场成品油供应过剩。

“炼油利润率下降促使炼厂考虑削减原油加工量，”能源分析机构FGE的资深顾问Sri Paravaikkarasu说。

“这将有助于在2016年下半年消化部分过剩供应。”

油价自1月以来已上涨近一倍，这也令炼油利润率承压。

亚洲炼油厂对原油的需求下降，加上美国页岩油生产逐步恢复等因素，可能会对指标油价的持续复苏构成拖累。

“在原油需求方面的连锁反应对油市平衡和价格没有帮助，”摩根大通分析师在周一的研究报告中说。

知情人士表示，中国石油(601857.SS)和雪佛龙(Chevron) CHX.N的合资公司--Singapore Refining Company，6月至8月的产能利用率料为80%左右，低于5月时的近90%。

消息人士称，韩国最大的炼厂SK能源也在削减7月和8月原油加工量，韩国第二大炼厂GS Caltex (GSHO.SI)第二季产能利用率比第一季低10个百分点。这些公司拒绝置评。

消息人士还表示， GS Caltex的7月产能利用率与第二季相同。

与此同时，Hyundai Oilbank与台湾台塑石化(6505.TW)因进行维护削减7月产量。

但炼厂产能利用率连续两个季度下滑，或预示临近年底时亚洲原油需求反弹，且届时航煤需求也将增加。航煤也可用于取暖，需求通常在冬季达到高峰。

新加坡石油精炼利润图表： tmsnrt.rs/29zWN7o

部分亚洲石油和燃油库存、产能利用率和精炼利润图表：tmsnrt.rs/29t2ELQ

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