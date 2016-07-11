焦点：亚洲炼油厂降低加工量 因应成品油供应过剩和炼油利润率较低

分析：美国企业获利料有亮丽表现 或为美股创纪录涨势提供依据
路透纽约1月16日 - 一些股票投资者称，美国企业财报将显示获利实现两年来最大增幅，这对于解释美股创纪录的涨势大有帮助。他们预计很多公司业绩表现将超乎预期。
路透新加坡7月11日 - 亚洲炼油厂正在削减原油加工量，因该地区成品油供应充裕导致炼油利润率降至五年低点，且经济增长放缓也打击燃料需求。
亚洲炼油厂通常在第二季进行常规设备维修，在7月后提高产能利用率，增加柴油和汽油等燃料库存，以满足夏季高峰时的需求。
但据行业消息人士和分析师称，今年多家亚洲炼油厂在7月和8月维持或减少原油加工量，因该地区炼油厂在第一季利用原油价格处于逾10年最低水准的机会大量炼油，导致亚洲市场成品油供应过剩。
“炼油利润率下降促使炼厂考虑削减原油加工量，”能源分析机构FGE的资深顾问Sri Paravaikkarasu说。
“这将有助于在2016年下半年消化部分过剩供应。”
油价自1月以来已上涨近一倍，这也令炼油利润率承压。
亚洲炼油厂对原油的需求下降，加上美国页岩油生产逐步恢复等因素，可能会对指标油价的持续复苏构成拖累。
“在原油需求方面的连锁反应对油市平衡和价格没有帮助，”摩根大通分析师在周一的研究报告中说。
知情人士表示，中国石油(601857.SS)和雪佛龙(Chevron) CHX.N的合资公司--Singapore Refining Company，6月至8月的产能利用率料为80%左右，低于5月时的近90%。
消息人士称，韩国最大的炼厂SK能源也在削减7月和8月原油加工量，韩国第二大炼厂GS Caltex (GSHO.SI)第二季产能利用率比第一季低10个百分点。这些公司拒绝置评。
消息人士还表示， GS Caltex的7月产能利用率与第二季相同。
与此同时，Hyundai Oilbank与台湾台塑石化(6505.TW)因进行维护削减7月产量。
但炼厂产能利用率连续两个季度下滑，或预示临近年底时亚洲原油需求反弹，且届时航煤需求也将增加。航煤也可用于取暖，需求通常在冬季达到高峰。
新加坡石油精炼利润图表： tmsnrt.rs/29zWN7o
部分亚洲石油和燃油库存、产能利用率和精炼利润图表：tmsnrt.rs/29t2ELQ
(完)
(编译 汪红英/杜明霞；审校 于春红/王颖)
路透纽约1月16日 - 一些股票投资者称，美国企业财报将显示获利实现两年来最大增幅，这对于解释美股创纪录的涨势大有帮助。他们预计很多公司业绩表现将超乎预期。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，正在申请逮捕三星集团领导人的拘票，指控他支付数千万美元向总统朴槿惠的密友行贿。
过去一周齐聚底特律出席一年一度车展的业内高管们表示，随着中国和欧洲实施更严格的排放法规，全球汽车生产商和一些消费者除了插电式汽车外，可选空间已少之又少，从而刺激电动汽车投资飙升。