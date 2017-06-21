油价下跌让投资者紧张不安 关注中国股市表现

路透悉尼6月21日 - 油价周三跌至七个月低点，让亚洲投资者紧张不安，盖过了全球知名指数供应商--MSCI明晟将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数的影响。

能源成本下滑提振债券价格，促使收益率曲线趋平，因投资者消化对较长期通胀下降的预期，同时避险资金流支撑了美元。

美国五年期公债与30年期公债收益率之差收窄至2007年以来最窄。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.5%，澳洲股市跌0.7%。

日股日经指数.N225跌0.3%。

油价周二跌2%，因几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产高执行率带来的影响。

美国原油从近期高位下跌达20%，正式进入熊市，对追踪技术趋势的投资者是个警示。

布兰特原油周三稍早下跌0.06美元至每桶45.97美元，美国原油持平在43.51美元。

能源股受挫，促使道琼工业指数.DJI周二收跌0.29%，标普500指数.SPX跌0.67%，纳斯达克指数.IXIC下滑0.82%。e-迷你标普500期货周三小跌。

一些中国A股被纳入MSCI明晟新兴市场指数，被视为是中国三次闯关未果后象征性的胜利。然而这仍只是一小步。

只有222档股票被纳入，基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。

MSCI预估这项调整将可吸引约170-180亿美元资金流入。中国市场约为7万亿美元。

MSCI宣布，进一步纳入A股须以中国A股市场的准入状况与国际水平更加密切地接轨为依据。

Capital Economics在研究报告中表示，“我们认为这要一段长时间后才会发生。”

“虽然中国在MSCI明晟新兴市场指数中的权重可能最终会升至40%左右，但这个过程或将非常缓慢，”他们补充称，“其结果就是，对股市的任何初始提振作用可能是很小的。”

中国股市沪深300指数.CSI300已经因为MSCI明晟纳入A股的预期而上扬，并在上周触及近18个月高点。

MSCI明晟还表示，将考虑把沙特纳入新兴市场指数，尼日利亚仍将留在前沿市场，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。

汇市方面，油价下跌令美元受益--两者通常走势相反。美元指数持于97.715，隔夜曾触及五周高位。

欧元兑美元报1.1136，此前触及三周低点；美元兑日圆持稳，报111.36。

英镑在下跌后维持疲态报1.2624。英国央行总裁卡尼周二表示，目前并不是升息的适当时机，他首先希望关注经济对英退谈判将做何反应。这浇熄了他或许接近加入支持升息阵营的可能性。

MSCI指数与日经指数图表：reut.rs/2sSBRiD

(完)