焦点：新加坡近海停满储油巨轮 表明石油供应仍居高不下

2015年7月22日，新加坡东部海域停泊的船只和油轮。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡5月19日 - 原油期货价格自4月以来跳涨了近25%，因为加拿大野火、尼日利亚破坏活动和利比亚内战等因素引发了严重的供应中断。

但到了新加坡，你会看到一种完全不同的景象：2014-2016年初把油价拉低逾70%的全球供应过剩远未结束，押注原油期货将走高的金融市场交易员可能会对实货市场的情况大感意外。

“过去15年我每年来新加坡一次，却从未见过这种海面上停满油轮的场面，”一名欧洲资深石油交易员在来到新加坡的第二天表示。

新加坡是亚洲主要实货原油贸易中心，在该国海域或附近马来西亚海域停泊的油轮数量，被很多人当做衡量行业健康状况的标尺。

由此判断，石油市场仍不健康：新加坡沿海水域目前仍停泊着40艘用作海上储油设施的超大型油轮。

根据汤森路透Eikon上新搜集到的船运数据，这些油轮满载4,770万桶石油(多为原油)，较上周增加10%。

这些油可满足中国五个工作日的需求，表明近期的供应干扰并没有导致亚洲供应紧张，这主要是因为中东产油国为了争夺市场占有率将产量保持在接近纪录水平。近期的供应干扰多发生在美洲、非洲和欧洲。

“东南亚(主要是新加坡和马来西亚)储存在海上的石油似有大幅增加，”Poten & Partners的油轮研究和咨询全球主管Erik Broekhuizen称，“当前的规模至少是过去五年来最高。”

对于高盛等机构近期预测油价会进一步上涨的报告，不少现货市场参与者存在不同看法。

“近月对冲基金看涨气氛浓厚，它们押注油价会上涨。甚至连高盛分析师近期也看多油价，”船舶经纪Banchero Costa的研究主管Ralph Leszczynski称。

“由于供应过剩的阴影仍在，油价不太可能上涨过多，”他说。

**亏本存油？**

实际上石油储存需求非常强烈，虽然按照当前的价格将石油储存在油轮中无利可图，但交易商还是请求银行为租用油轮提供融资。

“此类融资事宜的问询异常多，”某亚洲大型银行的石油贸易融资资深人士表示。

“他们是那些完全清楚将无法从存储石油中赚钱的交易商。这不是一个交易操作，而是油市在找地方储存未卖出的燃料，”他补充道。

一家欧系银行的贸易融资员称，年初以来“石油交易商为储油而融资的兴趣大增”，因岸上储油设施几乎已装满。

这两位银行业人士均拒绝具名，因其并未被授权向媒体置评。

当原油期货价格高于现货价格，即处于所谓的正价差格局时，只要期货价格高得足以抵消租船成本，那么利用油轮储油就有利可图。

但布兰特原油期货LCOc1一年期正价差已从1月的每桶7.60美元急跌至仅4美元，远低于交易商认为目前让海上储油具备财务吸引力的门槛每桶10美元。

“从经济效益上来说，海上储油缺乏吸引力，”BMI Research本周称。

即便这样，但BMI指出“近几个月海上储油量骤增”，并称这种现象是全球性的，2015年第一季至2016年第一季期间，海上储油增加了19.5%。

“实货原油显然还是太多，供应过剩局面远未结束，”这位欧洲石油交易商飞抵新加坡后称，“期货市场似乎还没注意到这点因而沾沾自喜。”

亚洲石油需求图表：reut.rs/1PTVsb2

石油需求分布图表：tmsnrt.rs/1oEkyPx

(完)