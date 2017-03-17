分析：产油国减产举措已走半程 亚洲仍供应充斥突显效果不彰

路透新加坡3月17日 - 石油输出国组织(OPEC)牵头的减产计划已走过半程，但亚洲市场仍供应充斥，表明OPEC抑制全球供应过剩的举措迄今仍效果不彰。

OPEC和俄罗斯等其他产油国承诺今年上半年日减产近180万桶，以缓解供应过剩局面并支撑油价。

如今减产举措已实施近三个月，亚洲作为全球最大且成长最快的市场，石油流入目前已升至接近纪录高位的水准。

亚洲供应过剩将给全球油价造成压力，并影响主要产油国预算，但也可能有助于刺激需求增长，从而消耗过剩供应。

汤森路透石油研究和预估数据显示，本月有大约7.14亿桶石油发往亚洲，规模自去年12月宣布减产以来提高了3%。

受产量增加影响，指标布兰特原油期货价格自1月以来累计下跌10%，分析师就价格可能进一步下降发出警告。

“减产不足以重新消化过多的供应，因此如果石油需求增速2017年不能反弹至创纪录水平，那么油价可能还会大幅下降，”哈佛肯尼迪学院贝尔弗尔科学与国际事务研究中心的高级研究员Leonardo Maugeri称。

虽然有减产承诺，但中东和俄罗斯对亚洲的石油供应规模依然很大，不仅如此，美国和欧洲对亚洲的供应量也不小。

其结果是市场原油供应充斥。尽管油价结构使在目前买入石油并储存以供未来出售并没有吸引力，但新加坡和马来西亚南部海岸已停有超过30艘装满石油的超级油轮。2018年1月出运的原油价格仅较5月石油船货高出0.70美元，因此这些装满石油的大型油轮将无利可图。

**OPEC处境两难**

石油供应持续过剩使OPEC处于困境。该组织成员国需要推高油价以平衡政府预算，但削减产量推高油价就意味着失去市场份额，因为其他石油供应国将补上供应缺口。

OPEC今年初的减产使中东迪拜原油价格高于国际指标布兰特原油价格，从而使中东以外的石油进入亚洲。

交易商正在装运价格具有竞争力的原油，比如俄罗斯乌拉尔原油、哈萨克斯坦CPC混合原油、北海福尔蒂斯原油及美国西德克萨斯中质油(WTI)，替代了阿曼和阿布扎比等中东原油。

路透Eikon数据显示，高达1,050万桶的俄罗斯乌拉尔(Urals)原油将于4-6月间抵达亚洲。

哈萨克斯坦、北海、巴西及美国原油3月运抵亚洲的规模将达到4,500万桶，为上年同期的两倍。

“中东产油大国不会没注意到套利油品增加的情况，”顾问公司JBCEnergy的分析师本周在客户报告中指出。

OPEC龙头老大沙特阿拉伯上周意外调降轻质原油价格，以期击败对手，但却与宣布减产的理念相互矛盾。

贸易消息人士指出，沙特阿拉伯国家石油公司也会在4月为亚洲客户提供额外的原油供给。

激烈竞争与供应充裕打压中东与亚太品级原油价格，部分甚至跌到数月低位。

5月装运的卡塔尔马林原油售价较其官方售价(OSP)呈现贴水，为四个月来首见；而俄罗斯与马来西亚Kimanis原油的现货升水亦触及低位。

几乎没有迹象表明，产油国将大幅减产以终结供应过剩局面，而且指标显示美国原油产量正在上升，因此交易商认为，只有强劲的需求才能最终解决供应过剩问题。

“亚洲需求增幅约为70万桶/日，因此过剩的供应最终将被消化，”新加坡石油贸易公司Strong Petroleum的董事总经理Oystein Berentsen表示。

但并非所有人都信心十足。

“需求强劲增加或许可以缓解长期以来的供应过剩问题，”Belfer Center的Maugeri指出。“但初步数据和分析并未预示将出现这种进展，特别是由于中国和印度的需求增长明显放慢，而中印是全球石油消费增长的两大引擎。”

运往亚洲的原油数量与油价变动对比图表：

tmsnrt.rs/2muIGTc

(完)