去年亚太地区银团贷款规模创纪录高位 因中国企业资金需求翻倍

2013年11月5日，在北京拍摄的人民币照片。 REUTERS/Jason Lee

* 中国和香港贷款规模创纪录新高

* 北亚贷款规模为2,440亿美元，比2012年高66%

* 用于并购的贷款规模增加63%至460亿美元

路透香港12月31日 -据汤森路透旗下基点的数据，亚太地区(除日本外)2013年的银团贷款规模创下4,620亿美元的纪录高位，较2012年的3,070亿美元增加51%，因来自中国企业的资金需求翻倍。

中国2013年的贷款规模为1,170亿美元，较上年增幅为99%，因中国企业和地方政府大规模举债，为收购和基础设施建设融资。

香港2013年的银团贷款亦创下800亿美元的新纪录，较2012年增加86%。其中近70%的贷款为大陆中国企业所借入，这些企业到离岸市场融资筹集利息较低的外币贷款。5月时，中国政府规定曾限制发放在岸美元贷款。

中国和香港的贷款强劲增长，带动北亚地区的贷款规模增至2,440亿美元，比2012年的1,470亿美元高出66%。

东南亚银团贷款市场未受宏观经济疲弱和印度印尼货币贬值的影响，交易量较2012年的526亿美元劲增51%至800亿美元。马来西亚、菲律宾和泰国亦创下贷款规模新纪录。

亚洲2013年涌现更多规模庞大的美元联贷交易，平均贷款规模约为4亿美元，较2012年高出20%。

本年度最大的一宗交易是9月份日本无线运营商软银的1.98万亿日圆贷款案，本案是为2012年12月的一年期过桥贷款提供再融资。软银斥资216亿美元收购美国电信商Sprint时以这笔过桥贷款作为支持。

日本是2013年亚洲最大的联贷市场，规模2,760亿美元，但较之前12个月的3,245亿美元下降15%，因并购活动减少。

亚洲其他的大规模贷款案包括：中国电子商务企业阿里巴巴集团的80亿美元再融资，以及支持泰国便利店运营商CP AllPcl收购Siam Makro的60亿美元过桥贷款。

“并不是每年都有80亿或60亿美元这样大宗的交易，但突然之间，20亿或者30亿美元的交易都变得稀松平常了，”苏格兰皇家银行亚太银团贷款部门负责人Aditya Agarwal说。

**并购升温**

2013年不计入日本的亚太地区并购活动较上年增加63%至469亿美元。香港市场尤为繁忙，其中37%的并购贷款都是在支持中国企业的海外扩张。

中国海洋石油总公司通过两笔交易筹得90亿美元贷款，以支持在澳洲和加拿大的收购。猪肉生产商双汇国际控股有限公司募得40亿美元并购贷款，用于收购美国Smithfield Foods公司。

用来支持私募股权收购的杠杆贷款规模攀升20%至约85亿美元，高于2012年的70亿美元。主要交易包括一笔10.75亿美元贷款，用于支持对中国展示广告公司分众传媒的37亿美元收购案。该案是迄今为止对中资公司的最大规模杠杆收购案，预计未来将有更多类似案例。

“近期杠杆收购(LBO)融资案的成功将会鼓励私募股权公司进入贷款市场，”瑞士信贷亚太银团贷款主管AshishSharma称。

并购活动推动新加坡2013年银团贷款规模同比增长21%，从前一年的330亿美元增至400亿美元，主要归功于用于支持ThaiCharoen Corp Group收购饮料生产商星狮集团的93亿坡元(74亿美元)的贷款案，以及大宗商品企业进行年度再融资。

尽管印度尼西亚宏观经济问题多多，但该国企业募得127亿美元的境外银团贷款，数额创历史第二高，较2012年的53亿美元大增140%。

“我们注意到印尼各方面都有交易，来自不同行业，定价从150个基点到650个基点不等，”渣打银行东南亚银团贷款地区主管BryanLiew表示。

澳洲贷款活动在过去六个月回升，交易规模达1,000亿美元，较2012年的800亿美元增长25%。澳洲公司还在美国银团贷款市场筹到约100亿美元贷款。与澳洲银行业相比，美国银团贷款市场提供更为灵活的期限更长的贷款。(完)

(编译 朱晓军；审校 王兴亚)

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