图表新闻：亚太地区股市4月扩大涨幅 因投资者风险偏好升温

大型投行第一季商品相关收入下降29%至11年低点--调查
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透5月2日 - 亚太地区股市4月扩大涨幅，因投资者风险偏好升温，受惠于法国总统大选第一轮投票结果，朝鲜忧虑缓解，以及亚洲大公司公布强劲的第一季获利。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数年内迄今累计上涨逾15%，周二接近两年高位。印度以年内逾20%的升幅领涨地区股市，中国表现垫底，涨幅接近2.5%。
估值方面，新西兰和印度股市是地区最昂贵的市场，预估市盈率(P/E)超过18倍，韩国和香港股市最便宜，市盈率约为11倍。
亚太股市表现：tmsnrt.rs/2pDygpl
亚太股市估值：tmsnrt.rs/2oSOUSR
汤森路透StarMine对亚太股市的评分(Analyst Revision Score)：tmsnrt.rs/2p3RuRV
(完)
(编译 艾茂林; 审校 高琦)
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。