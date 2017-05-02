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国际财经 | 2017年 5月 2日 星期二 18:35 BJT

图表新闻：亚太地区股市4月扩大涨幅 因投资者风险偏好升温

路透5月2日 - 亚太地区股市4月扩大涨幅，因投资者风险偏好升温，受惠于法国总统大选第一轮投票结果，朝鲜忧虑缓解，以及亚洲大公司公布强劲的第一季获利。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数年内迄今累计上涨逾15%，周二接近两年高位。印度以年内逾20%的升幅领涨地区股市，中国表现垫底，涨幅接近2.5%。

估值方面，新西兰和印度股市是地区最昂贵的市场，预估市盈率(P/E)超过18倍，韩国和香港股市最便宜，市盈率约为11倍。

亚太股市表现：tmsnrt.rs/2pDygpl

亚太股市估值：tmsnrt.rs/2oSOUSR

汤森路透StarMine对亚太股市的评分(Analyst Revision Score)：tmsnrt.rs/2p3RuRV

(完)

(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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