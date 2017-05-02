图表新闻：亚太地区股市4月扩大涨幅 因投资者风险偏好升温

路透5月2日 - 亚太地区股市4月扩大涨幅，因投资者风险偏好升温，受惠于法国总统大选第一轮投票结果，朝鲜忧虑缓解，以及亚洲大公司公布强劲的第一季获利。

估值方面，新西兰和印度股市是地区最昂贵的市场，预估市盈率(P/E)超过18倍，韩国和香港股市最便宜，市盈率约为11倍。