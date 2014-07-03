未来三年亚太区是全球资产管理公司最大增长区域--道富

路透香港7月3日 - 美国道富集团(STT.N)最新调查显示，在未来三年，亚太区是全球资产管理公司的第一大业务增长区域，而业界将开拓新产品以迎合投资者在该区寻找投资机会的需求。

道富委托FT Remark于4-5月期间访问了300位来自世界各地资产管理公司的高级行政人员，这些高管为散户及/或机构客户管理至少50亿美元的资产。当中三分之一来自亚太地区。

调查显示，有60%期望拓展新市场的受访者表示正计划于亚太区投资，35%受访者更视亚太区为第一大业务增长区域，并预期大部分增长将来自该区。

道富环球服务亚太区资产管理方案总监Paul Khoury称，“随着大部分亚太区市场经济表现持续改善，特别是中国，投资者对于该区的业务增长感到乐观。”

调查显示，81%的亚太区受访者认为在未来12个月进入新市场的机会将会增加，当中48%受访者计划在未来三年涉足新市场，中国、印度及新加坡在目标国家排名中位列三甲，而欧洲及拉丁美洲则为亚太区以外的目标地区。

Khoury指出，亚太区构思中的三个基金互认安排，即中国与香港基金互认安排、亚洲地区基金护照（ARFP）以及东盟集体投资计划，将有助推动跨境资本的流动，并允许投资经理捕捉区内资产不断增长所带来的商机，以形成规模效益。

“这些安排亦将有助简化在以往较难进入的市场的分销渠道，可为行业创造更多机会。”他说。不过，现时只有东盟集体投资计划已经明确，其他两个互认安排尚在筹划当中。

调查显示，近半亚太区受访者认为在现有市场开发新产品能于未来几年为业务带来最大增长机遇，21%受访者认为把现有产品引进新市场会带来最大增长。

而82%亚太区受访者正着手对整体业务作出根本性的转型，以迎合客户在创新、分销及前线服务等方面不断改变的需求。超过三分之二认为多元资产解决方案是最有可能推动增长。

Khoury称，投资者的策略部署正在转变，从追求单一产品和绝对回报，移至多元资产，其中包含商品、房地产、私募股权、对冲基金、衍生产品等另类投资品种。多元资产策略在欧美发展时间较长，但亚太区只有少数资产管理公司拥有所需的人才，在转型的过程还须注意营运模式上作出多方面改革，并要更全面分析投资组合的风险及表现。

道富为全球主要面向机构投资者的金融服务提供商，也是世界第二大托管银行，截至3月末其托管及负责行政管理的资产达27.5万亿美元，管理资产2.4万亿美元。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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