焦点：中国金融企业上市料将推动亚太地区IPO市场在2017年反弹

路透香港12月30日 - 银行家和投资者认为，除日本外亚洲市场的发股规模在今年降至三年低点后，料将在2017年迎来反弹，受益于大中华地区金融企业上市，其中包括全球最大的金融科技股首次公开发行(IPO)，此外印度股权市场的进一步复苏也将推波助澜。

中国最大点对点贷款平台--中国平安陆金所招股规模高达50亿美元，电商巨擘阿里巴巴(BABA.N)旗下金融部门蚂蚁金服以及中国石化销售公司(Sinopec Marketing)也有可能在香港上市，这些交易料将帮助亚太股权资本市场交易走出今年下滑22.5%的颓势。

预计交易的数量将会增长，因中国有关当局近来采取措施，放宽IPO的审批，旨在帮助控制内地飞速增长的企业债务，并缓和经济放缓的冲击。

咨询公司安永亚太地区IPO主管蔡伟荣(Ringo Choi)说，中国监管机构“将继续向许多企业(特别是银行业)提供流动性，以帮助经济”。

“有大量企业准备上市，投资者的信心也没有因为其他地区的政治动荡而受损，我们预计大中华地区的交易所在2017年仍将是最活跃的IPO市场。”

2016年亚太地区股权资本市场活动有所降温，因疲弱的首次公开发行(IPO)表现抑制了本地区的股票新上市需求，而且上市公司也因市况动荡而缩减了二次发售。汤森路透初步数据显示，2,074亿美元的股权发售规模是自2013年低至1,590亿美元以来的最低水平。

根据截至12月28日的数据，后续股权发售下降了29.3%，远远超过IPO降幅2.4%。

香港连续第二年夺得全球最大IPO市场宝座；安永估计，2017年香港新股上市规模约为260亿美元，略高于2016年的250亿美元。

明年香港潜在的大规模上市股票包括陆金所网路投融资平台(Lufax)和阿里巴巴旗下的蚂蚁金服，后者最新估值为600亿美元。这两项IPO之中的任何一项，都将成为全球金融科技公司的最大规模IPO。那些在过去几年融得数以十亿美元计资金，并经历快速成长的中国初创公司，都在排队等候2017年或2018年IPO。

“未来几年我们将关注大型的、非常强健的IPO候选企业，”Hamilton Lane管理人士Juan Delgado-Moreira表示。该公司投资于风险资本公司和私募股权公司。

银行家和分析师表示，主导2016年亚洲股权发售市场的金融服务公司明年将延续这一势头。可能赴港IPO的包括广州农村商业银行至多15亿美元的交易、中华联合保险控股股份有限公司至多10亿美元的IPO，以及平安证券至多10亿美元的交易。

除了IPO活动之外，部分已上市的金融服务公司可能在其他交易所寻求二次发售，以进行扩充，其中中国券商国泰君安(601211.SS)打算在香港至少募资20亿美元；中国银河证券(6881.HK)则准备在上海发股筹资约17亿美元。

至于其他亚太地区，韩国新股上市活动料迎来表现强劲的一年。移动游戏公司Netmarble Games希望藉由上市筹资18亿美元。乐天集团旗下乐天酒店可能也将重启45亿美元的IPO。而在新加坡，根据汤森路透刊物IFR报导，新加坡电信(STEL.SI)宽带(宽频)分支NetLink Trust可能募资多达25亿美元。

印度2016年IPO交易达到40亿美元左右，为2010年达到创纪录的84亿美元以来表现最佳的一年。银行家预计明年将再有强劲表现，尽管总理莫迪近期宣布了高面额货币的废钞令。

可能的IPO交易包括国家证券交易所(National Stock Exchange)最高达10亿美元的IPO，以及拥有收费道路的基础设施公司Reliance Infrastructure的4.4亿美元IPO。

“就IPO来说，明年应该也会相当强劲，” Kotak Investment Banking股权资本市场业务主管Subhrajit Roy表示。

“由于废钞令，某些行业的某些案例估值可能必须调整，此外值得注意的是，废钞令可能使得大量存款流向金融行业，”Roy表示。(完)