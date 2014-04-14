亚太区CFO担忧中国经济增速放缓多于美国退出量宽--美银美林

路透香港4月14日 -据美银美林(BAC.N)的一项调查显示，亚太区企业CFO（首席财务官）预计今年商业景气向好，主要担忧在于中国经济增速放缓，多于美国退出量化宽松。

美银美林委托经济学人信息社（EIU）于1月向亚太区639名CFO所做调查显示，76%受访者预期2014年的收入将会增加，比例高于去年的72%；不过只有60%预料盈利上升，少于去年的65%。

美银美林亚太区企业银行主管冼伟诚周一在记者会上称，CFO对今年景气普遍持乐观看法，不过劳动、原材料及信贷等成本进一步上升，令边际利润受压。

“他们认为今年主要风险在于中国经济增长放缓，反而去年最令他们担忧的美国退出量宽，或多或少已经得到消化。”他说。调查显示，企业就日圆和美元的敞口已作出充分对冲。

他并称，企业有信心通过开发新市场和客户来获取增长，而非并购。过去倚靠与中国相关的并购来驱动增长，则今年不再着眼于中国，取而代之是东南亚市场，包括新兴东南亚市场如越南、缅甸、老挝及柬埔寨，以及印度。

“企业在东南亚市场建立据地的风险较少，在中国还要面对银行体系等金融风险。”他说。调查显示，62%受访者今年没有计划参与并购。

该项调查针对亚太区12个经济体，包括澳洲、中国、香港、印度、印尼、日本、马来西亚等等。当中一半为跨国企业，一半为本地企业，行业包括银行、电讯、地产、医疗、金属矿业、能源及制造业。接近六成的受访者，其企业年度收入达10亿美元或以上。

调查又显示，今年主要的金融市场风险在于货币汇率波动（35%）、流动性（30%）及利率变化（20%），最后才是交易对手风险（15%）。

尽管利润存在不确定性，银行贷款是企业融资首选。57%的CFO预期会利用银行贷款支持经营，高于去年调查显示的25%。各行业之中，以制造业对银行贷款需求最大，其次为医药及金属与矿业。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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