亚太股权资本市场2013年再度萎缩 明年或将回暖

路透香港12月20日 -亚太地区除日本外股权资本市场(ECM)2013年连续第三年萎缩，受累于印度经济下行和中国大陆资本活动放缓。

市场总体下滑，但首次公开招股(IPO)有所反弹，市场对2014年前景持乐观看法，因为中国在暂停一年后将在2014年重启IPO，从香港到马来西亚的股市都将迎来数以十亿计美元的交易。

根据截止12月17日的汤森路透数据初值，该地区股票发行额下滑5%至1,639亿美元。

不过，首次公开招股(IPO)收入增长2.3%至406亿美元，因澳洲、新西兰和香港新股上市抵消了马来西亚、韩国市场疲软，以及中国大陆暂停IPO的影响。

银行业者和分析师预计2014年将迎来增长，香港将因为公司大规模上市再度成为IPO中心。

一些可能上市交易的公司包括：李嘉诚旗下电能实业(0006.HK)的电力业务IPO，价值57亿美元；中国肉类加工商双汇国际控股的60亿美元交易；保健与美容产品零售商屈臣氏集团以及电子商务巨头阿里巴巴集团的上市。

咨询机构安永预计，明年在香港市场的IPO总值料约有232亿美元，中国大陆新股上市总值约为2,000亿元人民币(329亿美元)。这两个地区是亚太地区主要市场。(完)

(编译 朱晓军；审校 侯向明)

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