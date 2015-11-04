市场热谈：新买家层出不穷 料将带火亚太油气资产并购交易

图为中石化在香港一处加油站建筑上的企业标识。 REUTERS/Bobby Yip

路透墨尔本/香港11月4日 - 明年肯定会有一批新买家或者几家囊中殷实的能源企业向油气生产企业或资产猛扑过去，因为油价持续大跌，让本已负债累累的油气行业更加苦不堪言。

在澳洲，今年已经启动了总计规模约140亿美元的交易，但预期油价还会在每桶50美元左右至少再停留一年，银行家认为，油气企业正在调低自身资产的估值，那些资金短缺或难以偿还债务的公司可能考虑出售。

“供应商们变得更加现实，油价一年来陷于疲弱，使企业有了很大改变，资产并购活动的基本面条件已经具备，”花旗银行亚太能源投资银行联合主管Philip Graham说。

澳洲Woodside Petroleum(WPL.AX)以116亿澳元(84亿美元)求购Oil Search(OSH.AX)遭拒，拥有汶莱和阿联酋皇室支持的Scepter基金欲收购Santos(STO.AX)也被回绝，目前这两个买家并未提高收购价，而是静等其收购目标就范。

那些为适应低油价环境而出现管理变动的公司更愿意展开交易，如澳洲Beach Petroleum(BPT.AX)和Drillsearch EnergyDLS.AX，这两家公司上月敲定了一笔12亿澳元(8.65亿美元)的并购交易。

银行业人士称，包括中国私营企业和私募股权公司在内，很多新买家可能会加入到跨国石油公司和伍德塞德这种有钱公司的行列，成为潜在收购方。

“买方的世界正在发生变化，”摩根士丹利石油和天然气领域银行家Nicholas Godhard表示。他正在为Oil Search提供咨询服务，以对抗伍德塞德的收购。

**新买家**

银行业人士称，新奥能源(2688.HK)等中国天然气分销公司希望保证液化天然气供应，以降低他们对国有巨头中海油(0883.HK)、中国石油(601857.SS)和中国石化(600028.SS)的依赖。

潜在买家中也不乏中国石油、马来西亚国家石油公司(Petronas)和泰国PTT Exploration & Production(PTTEP.BK)等国营石油公司的身影，尽管这些企业在2010-2014年达成的接近市场最高价的收购曾让他们受挫。

“他们将目光放长远，认识到(勘探和生产)是高风险业务，而且并不完全被石油价格波动所吓倒，”标普的高级主管Mehul Sukkawala说。

**巴布亚新几内亚成收购目标**

Oil Search和Santos都在觊觎的资产是巴布亚新几内亚液化天然气(LNG)项目的股权。该项目被视为全球成本最低且扩张空间最大的ING项目之一。

随着巴布亚新几内亚的油气企业寻求整合持股，加上美国和欧洲的大型石油企业及独立油气生产企业寻求出售东南亚资产，以及澳洲小型油气企业也在寻求出售资产，2016年巴布亚新几内亚可能会达成其他交易。

银行家认为在美国上市的巴布亚新几内亚企业InterOil Corp (IOC.N)可能成为收购目标。InterOil表示不就市场猜测置评。

“人们会购买InterOil，以此作为参与巴布亚新几内亚ING项目的一种替代，而且是成本更低的方式，”联昌国际集团(CIMB)的能源、自然资源和基础设施负责人Viral Gathani说。(完)