亚太银团贷款今年创新高 欧债危机推涨融资成本

* 亚太地区银团贷款总额同比跳涨27%

* 澳洲、香港、日本和新加坡规模陡增

* 但今年第四季大幅下滑

路透香港12月30日电---汤森路透数据显示,2011年亚太地区(不含日本)的银团贷款总额创下3,420亿美元纪录新高,交易总数达1,082桩,金额较2010年的2,685亿美元增长27%,当年交易总数为943宗.原纪录高位是在2007年通过894宗交易创下的2,884亿美元.

若不计澳洲与日本,则2011年亚洲银团贷款总额同比窜升1,710亿美元,2010年为1,307亿美元.

亚太地区(不含日本)最大市场--澳洲2011年银团贷款金额创下历史第二高位,达1,086亿美元,较2010年的640亿美元飙升70%.最高纪录为2007年的1,105亿美元.

同时,亚洲另外两大市场--香港和新加坡,也在2011年双双刷新纪录高位.香港2011年银团贷款升至464亿美元,前纪录高位是2010年创下的403亿美元.

新加坡2011年银团贷款408亿美元,前记录高位是2008年的330亿美元.2010年该数字为227亿美元.

尽管遭遇强烈地震,2011年日本银团贷款依然勇创纪录新高,达3,100亿美元,较2010年的2,473亿美元跳涨25%,刷新前次高位--2008年的2,735亿美元.

前途光明的新兴市场--中国和印度银团贷款金额或许并未呈指数增长,但据亚太贷款市场协会(Asia Pacific Loan Market Association)10月举办圆桌会议时进行的调查,银行人士预计这两个市场在2012年潜力最大.

中国今年银团贷款达278亿美元,略高於2010年的240亿美元.另一个重要市场--台湾则由2010年的553亿美元降至412亿美元.这是因为今年缺少2010年台湾高铁3,820亿台币(120亿美元)那样大型的融资交易.

印度离岸贷款总额为241亿美元,略高於2010年的220亿美元.同时,印度卢比贷款规模由2010年663亿美元降至557亿美元.

**融资成本有上涨迹象**

2011年上半年,亚太地区(除日本外)融资规模创下纪录高位,该地区主要市场也都出现历史性的高融资额.

不过,自第一季度开始,融资成本高涨及美元流动性短缺,已使部分银行捉襟见肘.

包括部分中资和港资银行在内的主要放款方,在2011年第一季度逐渐撤出放贷市场,到第二季度末,许多银行已经在场外观望.

日本3月遭遇强震袭击时,市场担忧日本银行业者可能会退出.但幸运的是,他们有雄厚的储备资金,仍坚守亚洲的贷款业务.到年末时,日资银行已在扩大贷款规模.

2011年下半年时,欧洲不断传来令市场不安的消息,并引发各界担忧欧资银行可能会撤离亚洲.

另一方面,该地区贷款市场最为活跃的台资银行,也经历了融资成本上涨的困境,迫使其抬高贷款价格.

不过该地区仍有部分银行未迅速追随定价上涨的趋势,因为有些银行的交易是在市场行情变化之前就已经敲定的.

受此影响,香港等成熟市场展现价格上的弹性,而有经验的借款人则缩减贷款规模,调整贷款条款以适应市场的波动性.

因此,亚太地区贷款规模在第四季度大幅下滑,自第三季度的950亿美元锐减22%,至740亿美元.

部分银行在年末时宣布裁员,亚洲部分银行放款人士也未能幸免.

尽管2012年的亚洲市场前景似充满阴霾,但一些乐观主义者认为部分银行将加大力度,仍旧会达成贷款协议.

正如澳新银行(澳盛银行)全球银团贷款业务主管John Corrin在11月受访时称,"即使市场主力逐渐撤离,仍有些银行会加大业务力度,轻松接下额外的贷款业务."

"当市况不利时,实力最坚强的银行仍会进行贷款业务,业务仍会成交."他表示.

**再融资浪潮再起**

再融资交易占2011年亚太地区贷款量将近一半,市场人士预期2012年仍将有类似趋势.

2012年到期的贷款超过1千亿美元,其中有大量来自贷款主要市场--澳洲、香港、新加坡及台湾.

星展银行银团融资部门董事总经理Boey Yin Chong在11月时曾说,再融资交易可能成为2012年的主轴."在亚洲经济可能放慢的情况下,交易流量将减缓,且主要由再融资案所带动,尤其是在大宗商品、电力及房地产板块,"Boey说.

不过,对这些兴盛中市场的期待,则取决於它们如何因应波动日益加大的市况.

一家亚洲国家银行的企业金融银行人士说,"信贷市场整体信心充满不确定性.许多银行变得更加审慎,只愿意提供信贷给核心客户,这可能会扼杀一些二级市场中即将到来的再融资案."(完)

--编译 程琳/李春喜/李婷仪;审校 龚芳

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