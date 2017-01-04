（更正）2016年亚太区项目融资规模下滑 归咎中国经济放缓

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
Reuters1月4日 - (更正：因英文有误，更改内文第一段2016年的规模及较上年的降幅)
路透香港1月3日 - 2016年的亚太基建及项目融资贷款继续下滑，至761.4亿美元，较2015年的793亿美元约下降4%，主要受中国经济放缓拖累。
不过中国仍作为区域贷款活动主推力量，共计598.1亿美元，占到总额的78.55%。这其中包括中天合创能源有限责任公司的68亿美元贷款，以支持在内蒙古鄂尔多斯的多个热电联产项目，成为2016年亚太区最大的一笔项目融资。亚洲第二大交易也发生在中国大陆，即山东省济南至青岛高速铁路项目约300亿元人民币(46亿美元)的贷款。
澳洲方面，项目融资贷款达到44.5亿美元，其中悉尼西联公路(WestConnex)项目第一期工程的15亿澳元(10.3亿美元)功不可没。12月启动了17亿澳元的项目融资，2017年第三期融资即将上线。
另一宗大规模项目融资，是规模约15亿澳元的104个月期俱乐部贷款，为Evolution Rail财团的High Capacity Metro Train PPP项目融资。
此外，日本10月完成了最大规模的项目融资贷款案，三菱集团牵头的财团取得2,800亿日圆(27.6亿美元)贷款，用于建设福岛县的两座发电厂。(完)
(编译 刘秀红/艾茂林; 审校 孙茉莉/高琦)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”