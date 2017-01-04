（更正）2016年亚太区项目融资规模下滑 归咎中国经济放缓

Reuters1月4日 - (更正：因英文有误，更改内文第一段2016年的规模及较上年的降幅)

路透香港1月3日 - 2016年的亚太基建及项目融资贷款继续下滑，至761.4亿美元，较2015年的793亿美元约下降4%，主要受中国经济放缓拖累。

不过中国仍作为区域贷款活动主推力量，共计598.1亿美元，占到总额的78.55%。这其中包括中天合创能源有限责任公司的68亿美元贷款，以支持在内蒙古鄂尔多斯的多个热电联产项目，成为2016年亚太区最大的一笔项目融资。亚洲第二大交易也发生在中国大陆，即山东省济南至青岛高速铁路项目约300亿元人民币(46亿美元)的贷款。

澳洲方面，项目融资贷款达到44.5亿美元，其中悉尼西联公路(WestConnex)项目第一期工程的15亿澳元(10.3亿美元)功不可没。12月启动了17亿澳元的项目融资，2017年第三期融资即将上线。

另一宗大规模项目融资，是规模约15亿澳元的104个月期俱乐部贷款，为Evolution Rail财团的High Capacity Metro Train PPP项目融资。

此外，日本10月完成了最大规模的项目融资贷款案，三菱集团牵头的财团取得2,800亿日圆(27.6亿美元)贷款，用于建设福岛县的两座发电厂。(完)