亚太地区料持续吸引资金 股债具投资价值--汇丰中华投信

路透台北10月4日 - 汇丰中华投信周二表示，亚太(不含日本)仍是全球经济主要贡献者，在美国有总统大选、美国FED年底升息以及英国脱欧等变数影响下，投资人料仍将资金移向亚洲，相关股票、债券具吸引力。

汇丰中华投信基金经理人连伯玮认为，亚太区域国家仍吹降息风，且全球宽松政策持续，提供股债资金活水。亚太股价评价便宜，相对10年前仍折价约26%，且亚洲投资等级债收益率约3.47%，较美国、欧洲投资等级债的信用利差达229基点，具有投资吸引力。

〞相较成熟国家进入反全球化阶段，亚太国家在全球经贸合作将扮演重要角色。〞他说。

连伯玮指出，虽然美国年底升息机率高，但预料升息循环的速度将非常缓慢，幅度也会很小，再加上日本、欧洲仍在宽松阶段，纵然美国升息，资金也不至于骤然自亚太地区抽离。

连伯玮建议，由于景气循环向上发展，投资人在亚太地区的资产布局，应以股票六成、债券四成的比例分配。

国际金融协会(IIF)数据显示，亚洲新兴市场至8月底的资金净流入达171亿美元。(完)