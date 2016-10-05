亚太地区料持续吸引资金 股债具投资价值--汇丰中华投信

《信报》：交戏过后要交数 重燃通胀看欧日
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
路透台北10月4日 - 汇丰中华投信周二表示，亚太(不含日本)仍是全球经济主要贡献者，在美国有总统大选、美国FED年底升息以及英国脱欧等变数影响下，投资人料仍将资金移向亚洲，相关股票、债券具吸引力。
汇丰中华投信基金经理人连伯玮认为，亚太区域国家仍吹降息风，且全球宽松政策持续，提供股债资金活水。亚太股价评价便宜，相对10年前仍折价约26%，且亚洲投资等级债收益率约3.47%，较美国、欧洲投资等级债的信用利差达229基点，具有投资吸引力。
〞相较成熟国家进入反全球化阶段，亚太国家在全球经贸合作将扮演重要角色。〞他说。
连伯玮指出，虽然美国年底升息机率高，但预料升息循环的速度将非常缓慢，幅度也会很小，再加上日本、欧洲仍在宽松阶段，纵然美国升息，资金也不至于骤然自亚太地区抽离。
连伯玮建议，由于景气循环向上发展，投资人在亚太地区的资产布局，应以股票六成、债券四成的比例分配。
国际金融协会(IIF)数据显示，亚洲新兴市场至8月底的资金净流入达171亿美元。(完)
(记者 董永年; 审校 罗两莎)
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
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