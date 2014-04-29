亚太金融业职位空缺一季度增近四成--调查

路透上海4月29日 -据全球专业招聘咨询公司--摹根麦肯立一季度就业监测报告，全球经济回暖驱动亚太金融服务领域就业增长，根据该公司观察，第一季度亚太区金融服务业职位空缺同比增长37%。

该份监测报告指出，本次亚太金融就业岗位增长的动力源来自香港、新加坡和日本，澳大利亚职位空缺数目也在不断上升，不过一季度中国地区未见增长。

报告指出，无论在投资银行、保险业还是资产管理等领域，香港金融服务业的雇佣活动增长明显。专业人士在寻找新职位上表现得更为积极。各类顶尖人才，特别是顶级中高层领导人才更是供不应求。虽然在金融和营销领域，外包服务的现象依然存在，但这些行业也在雇佣外包的替代者，而且对科技人才的需求量也依然很大。

香港市场对资深合规审查及风险管理人才的需求缺口很大，而经验丰富的合规审查人才却不多，因为几乎每家企业都会招聘此类人才来从事不同岗位。

虽然驱动中国招聘增长的重要因素，例如合规审查和监管需求、职务的全球化和组织改革仍存在，但中国就业市场正日趋走向成熟。与过去不同的是，对海外企业来讲，如今在中国雇佣大量员工往往并不划算。因此，出现了将职位外包给境外公司的趋势。

报告称，越来越多的中国企业将进行金融团队本地化，并已经开始确定现任首席财务官（通常为外国人）类高管的继任者。另外，中国企业对于拥有电子商务管理经验的专业人才的市场需求也有所上涨。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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