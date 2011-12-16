亚太地区并购案金额明年料增长三成

路透香港12月16日电---汤森路透/Freeman Consulting预估显示,明年不包括日本在内的亚太地区并购案金额将在今年下滑後增长三分之一,财大气粗的亚洲企业利用资产价格缩水的机会加剧收购步伐.

中国对自然资源的需求永不满足,明年负责矿业的银行家将忙得马不停蹄,而中国巨大的消费业将吸引全球跨国企业蜂拥前来.

年初并购活动亮丽开局後,欧债危机加剧使企业对并购持谨慎态度,交易金额随之下降.根据汤森路透初步数据,除日本以外亚太地区已宣布的并购案金额年初迄今下降9.9%,至5,521亿美元.中国是最活跃的并购市场,占总交易额的四分之一,澳洲次之.

高盛(GS.N)是亚太地区并购案的主要顾问,其次是瑞银UBSN.VX和摩根大通(JPM.N).

汤森路透/Freeman Consulting调查显示,2012年亚太地区并购案将增长33%,美洲增幅为21%,欧洲、中东和非洲增长18%.

由於欧美深陷艰难的经济环境,全球性企业似乎正在亚洲展开收购大战,这里的企业增长相对旺盛.

尽管亚洲企业的财务和净负债状况使并购较有吸引力,但围绕欧元区的不确定性使企业很难在短期内考虑跨国并购.(完)

--编译 于春红; 审校 白云

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