亚太并购交易金额连续第三年下滑

图为百元面值的美元和万元面值的日元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao/File

* 摩根士丹利承办业务及费用收入均居冠

* 亚太地区顾问费用收入上升

* 东南亚资产并购买兴仍强劲

路透香港12月13日 - 亚太地区今年企业并购市场规模下滑3.3%，为四年来最低，因股市震荡打击收购方信心。

不过好消息是，根据路透访问的投行人士指出，交易规模变大是2013年亚洲收购案的特色，根据汤森路透的统计，平均每件完成交易的费用收入增加13%。

亚洲地区的并购交易专家预期2014年收购活动将增多，看好将有更多亚洲的国有企业寻求向海外扩张。

“我们预期交易规模扩大的趋势将持续，”摩根大通亚洲并购业务主管RobSivitilli指出。“这类交易通常需要并购谘询。”

根据汤森路透统计的初步数字，亚太地区2013年已宣布的并购交易金额总计5,100亿美元，为连续第三年下滑。

合并收购活动是显示企业具有信心且是金融市场走强的讯号。2000年时，亚洲业务占全球并购市场比例约为7%，2010年时升至20%，过去两年则持稳于16-17%。

亚洲并购交易金额及顾问收入估值图表 link.reuters.com/gym45v

摩根士丹利(MS.N)承办业务居2013年亚太地区之冠，之后依序为瑞银集团UBSN.VX、高盛(GS.N)及摩根大通。

这项排名是投行的重要宣传营销材料，不过更重要的是透过交易谘询为银行赚进收入的能力。

在亚洲地区赚进的并购顾问费用，虽然远比不上美国市场，但拜交易案规模扩大之赐，已稳定成长，尽管交易件数有所放缓。

企业客户逐渐开始花钱换取谘询服务，摩根大通的Sivitilli指出，今年平均每个案子为摩根大通赚进的费用跳增40%。

根据汤森路透/Freeman对费用收入的统计及估算，摩根士丹利在已完成交易赚进1.083亿美元，比去年成长6.3%。

这份估算资料显示，高盛以8,710万美元的费用收入名列第二，其次是花旗(C.N)的8,050万美元。摩根大通以7,450万美元名列第五。

投行人士预期2014年将有更多来自亚洲的并购买主以及成为并购目标的亚洲资产，因为相对于其他地区，亚洲资产的估值仍属便宜。

“对东南亚资产的跨境交易兴趣仍然浓厚，特别是来自海外的金融机构及消费性企业，包括日本企业，”高盛东南亚投行部门主管HsinYue Yong称。(完)

(编译 蔡美珍；审校 田建华)

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