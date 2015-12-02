焦点：亚太并购交易额突破1万亿美元大关 中国银行业者错失良机

图为在韩国首尔拍摄的美元和人民币现钞。 REUTERS/Lee Jae-won

路透香港12月1日 - 中国科技和电信企业的跨境并购交易激增，推动亚太地区并购交易额首次突破1万亿美元大关；但大陆银行业者却错失了良机，因为他们在并购顾问领域远远落后于国际同行。

截止到11月底的汤森路透数据显示，虽然中国银行业者凭借低费率从欧美同行手中抢到了股票发行和贷款市场份额，但在以交易额计10大并购顾问榜单当中，他们却未能占据一席之地。

中国规模最大的投行--中信证券(600030.SS)排在第11位，为价值687亿美元的并购交易提供顾问服务。亚太地区最大的20家并购顾问中，中国银行业者数量从八家降至七家，他们的市场份额也从去年的33.7%锐减至13.8%。

中国银行业者的信贷业务已因国内经济放缓而面临压力，难以当上大规模并购交易的领先顾问，又限制了他们的费用收入增幅。

“中国企业走向海外时，倾向于聘雇拥有全球触角的银行和顾问，所以跨国银行和顾问仍扮演着主要角色，”Accenture Strategy的顾问Guzewska-Radzka表示。

中国国企和私营企业购买境外资产，以及地区大型综合企业展开大规模重组，正推动交易热潮的出现。银行业人士称，这一趋势料将持续。

2015年排名靠前的交易包括中国三大电信运营商337亿美元的资产合并，以及李嘉诚旗下的和记黄埔斥资154亿美元收购英国移动通信公司O2。

中国企业倾向于为国内交易提供咨询服务，因为他们与交易双方都有关系；不过在跨境并购交易中，这种情况就要少一些。他们在为并购交易安排融资时比外国对手有优势，能够凭借自身庞大的资产负债规模，以较低的融资成本赢得客户；但并购顾问业务的情形则不一样。

“他们无法在费用方面竞争，”一家全球性投资银行的并购业务主管表示。

半导体、互联网和电信行业交易占到今年并购交易额的约四分之一，目前由高盛(GS.N)与摩根士丹利(MS.N)等国际公司占据主导。

**中资机构的反击**

为了争取到更多的跨境交易，中资机构多管齐下。例如,中信证券任命曾在贝尔斯登工作的意大利银行家Federico Bazzoni去寻找欧洲、中东和非洲的交易。

中国第二大券商海通证券(600837.SS)于10月份完成对葡萄牙Novo Banco旗下投行业务的收购，作为全球扩张的平台。

据直接了解情况的消息人士透露，一些中资证券公司还在与欧洲的律所合作，通过这些律所来帮助中国大陆的买家发掘潜在收购对象。上述消息人士尚未获准公开讨论这些事。

据汤森路透/Freeman Consulting Co的数据显示，尽管交易活动规模激增至创纪录的1.1万亿美元，但估计相关费用收入却下降了1.8%至37亿美元，表明获利不那么丰厚的企业重组交易在增加。亚洲交易活动的规模在全球仅占21%，而美洲地区占到近50%。

“费用收入最丰厚的是那些复杂的跨境交易，银行需要对不同体制、不同地域情况都有所了解，”高盛亚洲(除日本外)的并购主管John Kim这样说道。(完)