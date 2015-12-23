（更正）焦点：助推亚太交易额破万亿美元 中国企业购并明年料续创新高

（更正：因英文原文有误，内文最后一段应为摩根大通旗下“亚太并购业务”联席主管，非“中国投行业务”联席主管）

路透香港12月22日 - 中国企业2015年大举进行海外收购，协助亚太年交易金额首度超过1万亿美元，2016年交易金额料将继续攀升，因中国企业将买进更多的海外资产，以规避国内经济增长放缓的影响。

根据汤森路透的初步数据，今年迄今亚太购并交易金额总计为1.2万亿美元，较去年增加了46%，继2014年减少20%后，中国企业的海外收购兴致再起。数据显示，由复星国际(0656.HK)等民间企业打头阵，中国企业今年迄今并购金额已创1,020亿美元的最高纪录。

随着中国经济增长速度放缓至数年来最低，银行业人士与分析师表示，收购尖端科技来改善制造、环保等问题的必要性，以及人民币贬值，都将推动半导体制造商和农业化学品供应商等中国企业明年寻求海外并购机会。

“中国企业正在马不停蹄，我们准备好会有交易热络的一年，”瑞士信贷亚太购并交易主管Joseph Gallagher表示。“中国海外收购活动料将加速，而且专攻半导体、电力及金融领域，”Gallagher并称。

并购交易表现强劲，利好在该地区设有业务的全球投行。今年，高盛(GS.N)位列并购交易顾问排行榜榜首，市场份额为16.7%，排名二三的分别是摩根士丹利(MS.N)和汇丰控股(HSBA.L)。其中汇丰因为参与了香港亿万富翁李嘉诚的一系列交易，从2014年的第28名跃升到第三位。

数据显示，中国内地、香港和澳洲是亚太地区三个最活跃的并购市场。

银行家称，与2000年代中期的巅峰相比，中国大型国企2015年在并购领域的表现不那么活跃，因为中国国家主席习近平的大规模反腐调查，导致一些官员对于重大决定采取谨慎态度。

但银行家指出，中国政府大力支持半导体和农用化学品等专业领域的并购交易。最好的例子就是国企紫光集团：该公司计划未来五年投资3,000亿元人民币(470亿美元)，打造成为全球第三大芯片制造商，跻身由英特尔(INTC.O)、三星电子(005930.KS)和高通(QCOM.O)主导的领域。

**增长放缓，竞争加剧**

目前中资企业参与的交易包括，能源和废物处理投资公司--北京控股(0392.HK)竞购德国废弃物管理公司EEW，该交易价值可能约为18亿美元。

媒体报导也曾表示，国有中国化工集团公司正考虑收购欧洲农用化学品制造商先正达(Syngenta)SYNN.VX；后者市值351亿美元。中国化工集团拒绝就此置评。

分析师表示，人民币贬值也将刺激更多资金流出中国。人民币明年料将进一步下跌5-7%。此前，中国当局在8月意外决定让人民币贬值3%。

“人民币贬值及国内市场放缓都大力推动中国企业在海外并购，这些因素曾推动日本过去五年在海外并购，”德意志银行旗下驻香港亚太并购部主管Mayooran Elalingam称。

银行业者还预计，中国企业之间将出现更多并购交易，尤其是科技企业，因为经济增长放缓、及竞争白热化都迫使企业寻求新的收入增长来源。

“国企和国内行业整顿可能是明年的其它大热题材，”摩根大通旗下亚太并购业务联席主管顾宏地称。“由于许多行业的增长放缓，你将看到企业纷纷转为推动整合，而且在某些情况下变得很激进，这种情况正成为中国的新主题，”他补充道。

亚太并购图表：reut.rs/1NxHMOI

(完)