亚太地区银团贷款金额持稳 市场仍面临挑战

路透香港11月19日 -根据汤森路透LPC统计，2013年1-10月不含日本的亚太地区银团贷款金额为3,130亿美元，超越2012年全年金额3,060亿美元。

根据昨天调查在香港出席亚太贷款市场协会年度展望会议的银行人士，市场人士认为2014年金额将持续强劲。

今年亦有多项超大型贷款案，像是阿里巴巴集团的80亿美元再融资，及双汇国际的40亿美元收购贷款。LPC资料显示，今年前三季亚太地区贷款案平均规模较去年同期跳升近20%。

但大型贷款案已对一些银行构成挑战。

“案子规模愈来愈大，但对借款户的授信上限并没有，因此银行逐渐达到曝险上限，”三菱东UJF银行的北亚联贷主管PriscillaLee指出。

美银美林亚太杠杆融资及贷款主管SiongOoi指出，台湾银行业者成为流动性的稳定来源。“台湾业者参与各种不同类型贷款，包括杠杆贷款。”

在2013年承销阵容较大及国际货币的贷款中，台资银行承贷最多。但LPC资料显示，台资银行的市占率由一年前的30%以上逐渐下滑至20%左右。

资金充沛，协助许多贷款成功承销，像是支持收购分众传媒的贷款案，此案是历来与中国企业相关的最大杠杆收购贷款，而阿里巴巴贷款案则是今年亚太地区最大贷款案。

另一方面，欧系银行再度现身，也是资金大增的原因之一。

根据LPC资料，欧系银行的承贷为第二多，仅次于台资银行。2013年第一季时，欧系银行承贷仅占市场的7%，但第二季及第三季已成长一倍至14%。

但法国巴黎银行亚太联贷主管Didier Leblanc指出，资金太多可能对定价构成挑战。

亚太地区的贷款价码已大幅下滑。举例而言，香港绩优企业五年期贷款的综合收益近日降至150个基点以下，而一年前，三年期贷款也是相同价码。(完)

(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。