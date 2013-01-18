电脑产业: 2012年亚太地区个人电脑出货首次出现下滑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港1月18日 - 研究机构IDC指出,2012年亚太地区(不含日本)个人电脑(PC)出货量为首次出现下滑,衰退2%至1.21亿台,因全球经济放缓及行动装置日益普及.
IDC周五指出,全球PC出货量下跌7%.
"Ultrabook及Windows 8等新产品对PC市场的重振效果,没有业界期望的那么大,"IDC分析师Avinash Sundaram在新闻稿中指出.
"基于这个疲软现象,IDC预期未来几年成长幅度将维持温和."
去年11月,IDC预测2013年亚太市场出货量将成长4%.预定2月更新这项预估.
去年,联想 维持在亚太PC市场龙头地位,市占率24.6%,受益于在中国及印度的强劲销售.
IDC指出,宏基 以10.1%市占率排名第二,之后是惠普 及戴尔.(完) (编译 蔡美珍; 审校 孙茉莉)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。