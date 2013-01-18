电脑产业: 2012年亚太地区个人电脑出货首次出现下滑

路透香港1月18日 - 研究机构IDC指出,2012年亚太地区(不含日本)个人电脑(PC)出货量为首次出现下滑,衰退2%至1.21亿台,因全球经济放缓及行动装置日益普及.

IDC周五指出,全球PC出货量下跌7%.

"Ultrabook及Windows 8等新产品对PC市场的重振效果,没有业界期望的那么大,"IDC分析师Avinash Sundaram在新闻稿中指出.

"基于这个疲软现象,IDC预期未来几年成长幅度将维持温和."

去年11月,IDC预测2013年亚太市场出货量将成长4%.预定2月更新这项预估.

去年,联想 维持在亚太PC市场龙头地位,市占率24.6%,受益于在中国及印度的强劲销售.