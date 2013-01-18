2012年亚太地区PC出货首次下滑

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透香港1月18日 - 研究机构IDC指出,2012年亚太地区(不含日本)个人电脑(PC)出货量为首次出现下滑,衰退2%至1.21亿台,因全球经济放缓及行动装置日益普及.
IDC周五指出,全球PC出货量下跌7%.
"Ultrabook及Windows 8等新产品对PC市场的重振效果,没有业界期望的那么大,"IDC分析师Avinash Sundaram在新闻稿中指出.
"基于这个疲软现象,IDC预期未来几年成长幅度将维持温和."
去年11月,IDC预测2013年亚太市场出货量将成长4%.预定2月更新这项预估.
去年,联想(0992.HK)维持在亚太PC市场龙头地位,市占率24.6%,受益于在中国及印度的强劲销售.
IDC指出,宏基(2353.TW)以10.1%市占率排名第二,之后是惠普(HPQ.N)及戴尔DELL.O.(完)
(编译 蔡美珍; 审校 孙茉莉)
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