焦点：亚洲石化公司指望美国页岩气盛产 原物料舍石脑油改用液化石油气

路透新加坡8月22日 - 亚洲石化公司正在兴建油罐及更新工厂设备，以储存并加工处理自美国进口的液化石油气(LPG)。这些石化公司指望美国页岩气开采热潮带来的大量供应，取代成本较高的石脑油作为原料。

三星道达尔石化、LG化学(051910.KS)及Royal Vopak是其中几家，将在未来一两年扩大进口接收站或更新工厂设备，因其买进更多的LPG。石化公司使用这些LPG来生产更种消费性和工业用塑胶制品。

亚洲石化公司传统上使用石脑油作为原物料。如今则转换为LPG，因为美国供应增加已将价格推低至低于其主要供应商中东所提供的石脑油和LPG。明年起油轮供应可能增加，亦将有助于调降美国-亚洲的航运成本。

石脑油减少使用将打击印度Oil & Natural Gas Corp (ONGC) (ONGC.NS)及科威特石油(Kuwait Petroleum)等地区燃油供应商，这两家业者售出的石脑油已被迫调降升水。

在全球贸易仍在摆脱金融危机余波之际，LPG的出口将有助于缩减美国料将过剩的供应，并让船运业有更多的生意。

追踪亚洲燃料市场的交易商表示，韩国、日本、台湾和泰国的石化公司自6月以来已扩大使用LPG，因其成本每吨至少较石脑油便宜50美元。

“远东自6月以来每月使用35至40万吨LPG，”一追踪石脑油和LPG的交易商表示。相比之下，过去每月用量最多为25-30万吨。

LPG供应增加，使得LPG和石脑油之间的价差扩大。6月时，LPG的平均价格为每吨916美元，石脑油则为972美元，价差为56美元。根据Ginga Petroleum的数据，去年6月时LPG较石脑油便宜17美元。

不过，亚洲石化厂的设计使得LPG能够取代石脑油的数量有所限制。通常最多可以取代15%的石脑油。即使在该限制内，亚洲石化厂还有空间可以提高LPG用量，这可能意谓着可以进口更多的LPG。

**美国LPG过剩**

美国顾问公司ESAI表示，页岩气热潮料将推升美国LPG产量。2019年前，美国LPG过剩量将从2014年的每日27万桶，倍增至每日55万桶。

ESAI资深分析师Vivek Mathur表示，亚洲目前占美国所有LPG出口的逾四分之一。2019年前对亚洲的出口可能增至每日23万桶，今年则为7-9万桶。

来自中东的供应亦将成长，但出口增幅可能不及美国。亚洲急欲取得美国LPG。

一家项目承包商的高管本周透露，中国能源业巨头中国海洋石油总公司(中国海油)的80亿美元惠州炼化设施计划使用美国LPG。

一名发言人称，三星道达尔石化将修建一座4万吨的LPG储罐，但没有给出建设时间表。

韩国LG化学计划在10月份的丽水工厂检修期过后，把裂化装置的每月LPG用量提高一半，至6.6万吨。

在新加坡，Royal Vopak将修建一座初始容量8万立方米的LPG存储设施，使石化企业拥有了一种石脑油的替代品。

石脑油销售商已感受到了压力。ONGC卖出的一批9月石脑油船货较中东报价每吨高出14.5美元，为两年多来的最低升水。

一旦新的储罐建成，以及2015年末巴拿马运河拓宽工程也完工后，石脑油销售商面临的形势将进一步恶化。一家东南亚LPG交易商表示，2015年将有36座新的LPG储罐交工，2016年还有38座，今年是五座。这些储罐交付使用后可能有助于推动运费下降。

目前美国LPG离岸价格低于每吨600美元，中东为760-780美元。即便把当前美国至远东运费费率比中东至亚洲高的因素也考虑在内，对亚洲用户而言，购买美国LPG也是比较划算的选择。

另一家LPG交易商说，从可获得的供应量角度来说，LPG价格应该比石脑油更具竞争力。(完)

(编译 戴素萍/王颖；审校 张荻/徐文焰)

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