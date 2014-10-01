综述：亚洲多数地区9月制造业PMI走软 通胀率下滑压力加剧

路透悉尼10月1日 - 亚洲多数地区9月制造业活动下滑，印度、日本及台湾皆呈成长放缓，韩国更转为萎缩，令全球今年经济成长加温的希望受挫。

数据疲软表现，协助提振美元/日圆升破110日圆，为2008年年中以来首见，同时打压国际大宗商品价格下滑，这虽有利消费者，但潜藏通胀趋缓危险。

事实上，在周三公布的亚洲制造业调查之中，价格走软压力成为一大特点。就连在亚洲地区相对较强劲的台湾，也出现产出价格连续八个月下滑，投入价格涨幅处于逾一年低点。

“这应该会让当局有很大空间维持宽松政策，以支持经济成长，”汇丰经济分析师John Zhu称，这个结论也适用于其他许多国家。

中国本周放松房贷政策，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策，加码稳增长力道。[nL3S0RV4H2]

中国当局已经很清楚，无法再依赖出口及制造业作为经济成长火车头。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布9月官方PMI为51.1%，与上月持平。路透调查中值为51.0。

“经济运行当中仍有一定的下行压力。9月份PMI指数走势仍然偏弱。从历史同期来看多表现为上升，本月只是止降转平。”中国物流信息中心的陈中涛分析数据称。

国际投资人原先已忧心香港占中示威事件，对于中国经济降温迹象更加密切关注。

**制造业活动放缓**

日本经济仍在竭力克服五个月前消费税上调的影响。

Markit/JMMA日本9月经季节调整的制造业PMI终值为51.7，与初值持平，但低于8月终值52.2。此前公布的数据显示，日本8月工业生产、消费者支出和实质薪资均下滑。

整体疲软中也有一线光明，日本央行密切关注的短观调查中，大型制造业景气判断指数两个季度以来首次好转，不过服务业信心仍在下滑。

这一切无助于给政策制定者减压，他们面临扩大刺激规模的压力。首相安倍晋三还将在今年底决定是否推进第二次上调消费税。

汇丰台湾9月制造业PMI降至53.3，低于前月强劲的56.1。台湾制造商尚能借助苹果新iPhone畅销的良机，但9月新订单和新出口增长仍然放缓。

印度9月制造业活动也创下九个月以来最慢增速，PMI为51.0，低于8月的52.4，打破了此前乐观的持续上升走势。

韩国情况更糟，9月汇丰/Markit制造业PMI下滑至三个月低点48.8，说明活动萎缩。

其他官方数据显示，韩国9月对中国出口反弹，而对美国出口增速加快至近20%；但对欧盟出口同比下降逾5%。

全球各经济体制造业PMI图表：link.reuters.com/pet42t

由于这么多国家的制造业都处于挣扎之中，市场也很担心原油和大宗商品的总体需求状况。国际油价本周跌至逾两年低点，铁矿石跌至五年低点，铜价触及四个月低位。

农产品期货价格也普现疲势。玉米期货周三跌至五年最低位，大豆期货接近2010年初以来最低位，小麦期货离四年低点不远，受全球供应充沛的影响。

虽说大宗商品价格下跌对全球多数地区的消费者支出能力来说是件好事，但目前许多发达国家的通胀率已经很低。

欧元区9月核心通胀率追平纪录低点0.7%，使得欧洲央行在周四政策会议上采取更多措施刺激经济的压力加大。

日本亦在努力阻止通胀下滑，尽管日本央行实施了规模创纪录的资产购买计划。

韩国9月通胀率降至七个月低位1.1%，远低于预期，促使市场预期韩国央行将再次降息。(完)

(编译/审校 蔡美珍/朱晓军/白云/田建华/张荻)

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