焦点：亚洲政策制定者对美升息感到释然 寻求支撑自身脆弱经济

图为一名男子经过香港一家银行的人民币业务广告。 REUTERS/Tyrone Siu

路透雅加达12月17日 - 亚洲政策制定者周四对美国货币政策的历史性转折报以掌声，但分析师警告称，即便市场将美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息泰然处之，但亚洲经济体依然脆弱。

在美联储公布政策决定前的几周，新兴市场一直因美国近十年来首度升息的前景而惴惴不安，担心投资者将把资金转向收益率较高的美国债市，从而给脆弱的本国经济带来新的打击。

不过，美联储决定公布后市场最初走高，让亚洲央行感到宽慰。在美国决策者寻求结束超低利率时代之际，这些央行率先对美联储升息做出反应。

“美联储的行动终结了围绕升息与否的不确定性，”菲律宾央行总裁泰谭柯称。泰谭柯将在周四稍晚主持召开菲律宾央行的货币政策会议。

在全球经济经历崎岖坎坷，众多出口依赖型经济体遭到中国增长放缓冲击，及大宗商品价格暴跌带来通缩压力之际，美联储升息之靴落定令政策制定者以及投资者感到释然。

除那之外，再加上日本和欧元区的经济增长平平，就不难理解为什么有那么多投资者对美国的升息前景感到紧张不安。

的确，市场对升息的最初反应比较从容，是得益于美联储事先就清晰地就升息发出了明确暗示，而且还表示，紧缩步伐将会是渐进的，在美联储打开资金闸门放水多年之后，这对需要适应刺激措施减少的许多资产市场来说是个重要讯号。

2013年中期美联储提出要削减购债时，印尼是处于“退出恐慌情绪”中心的国家，今年印尼卢比是表现最差的地区货币之一。

但卢比周四上扬，其它地区货币最初也上涨之后才拉回，印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)对美联储的决定表示欢迎，“因为有确定性可言。”

“对我们来说影响是正面的，股指上涨，卢比走强，金融市场做出积极反应，”佐科-维多多对记者说道。

**亚洲或进一步放松政策**

不过其它人提醒，较高的利率将对那些过于依赖债务来推动增长的国家构成威胁。

“美联储加息将加大亚洲国家增长所面临的阻力，”汇丰控股首席亚洲分析师Fred Neumann说。

“融资成本上升将放缓地区需求愈发依赖的杠杆周期，对于那些负债沉重的经济体而言更是如此，”他说。

尽管美联储加息，但亚洲大部分国家的政策料将进一步放松，以因应不稳定的经济增长。

巴克莱分析师Wai Ho Leong预计，明年上半年印度、中国，可能还有印尼和韩国，将引领一波货币政策放松潮。

“没有人在美联储升息后转为强硬立场，”他说。

“多数央行都持温和立场。这是为了抵御贸易衰退的影响。贸易下滑对亚洲的打击要大于全球其他任何地区。”

香港金管局总裁陈德霖指出，美联储加息后资金有可能流出香港，但相信只会缓慢进行。由于港币盯住美元，香港马上跟进升息。

中国人民银行研究局周三发布最新工作论文预计，明年中国GDP增速料放缓至6.8%，较今年6.9%的预期增速仅略微下降。这也安抚了市场情绪。

中国官方智库的一位高级研究员称，美国升息不会造成严重的经济干扰。

中国社会科学院金融所银行研究室主任曾刚对人民日报称，由于美国升息在普遍预期之内，已被市场消化，并称中国人民银行明年将继续下调存款准备金率以支持经济。

数据显示日本和新加坡出口下滑，其中对中国出口大幅下滑，是周四少数不佳的消息，但新兴市场基本对美国升息泰然处之，也让日本松了口气。

包括印度央行总裁拉詹在内的印度决策者一直宣称，由于经济基本面较好，印度和其他新兴市场相比不太容易受到美联储引发的波动性冲击。

“我认为我们的缓冲情况相对较好，”该行的首席经济顾问Arvind Subramanian说。

亚洲利率图表：link.reuters.com/wyd26s

美国联邦基金利率和预估点阵图：tmsnrt.rs/1RzUE7v(完)