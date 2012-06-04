帕内塔称太平洋港口对美军事战略至关重要

路透越南金兰湾6月3日电（记者 David Alexander）---美国国防部长帕内塔周日到访越南深水港口金兰湾，称这些港口对美国在2020年以前将60%战舰部署在亚太地区的战略非常重要。

金兰湾位於中国以南约450英里（720公里）。此前一天，帕内塔宣布新的美国军事战略，将注意力从伊拉克和阿富汗战争转移到太平洋。

尽管美国官员坚持表示帕内塔访问越南与中国没有任何关系，此举仍可能引发一些中国官员的担忧，这些人认为美国的战略调整意在封锁中国和破坏中国对领土完整的诉求，特别是在南海。

中国军事科学院副院长任海泉中将周日在新加坡出席香格里拉对话，他在接受凤凰卫视采访时表示：“第一不要看成不得了。我认为这是美国基於它自己的国家利益，基於自己现在财政困难的情况，也基於整个世界的安全形势做出的应对。”

帕内塔是越南战争以後到访金兰湾级别最高的美国官员。目前该港口只为美国货船提供维修保养，不包括军舰。

帕内塔表示，他的访问显示了17年前两国恢复正常关系以後的进展，与越南等国的合作关系对美国新的军事战略非常重要。

“未来60%的美国军舰将部署在亚太地区。因此，能够与越南等国合作并使用金兰湾等港口特别重要。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。