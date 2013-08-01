全球农业：钾肥垄断格局打破将让消费大户中国和印度受益

Uralkali计划提高产量以扩大向印度、巴西和中国的出口。去年该公司向中国出口200万吨，今年将超过250万吨。

“(Uralkali)说钾肥价格将降至每吨300美元，这无异于扔出一颗炸弹，”一家印度化肥公司的高管表示，该高管要求匿名。

“如果现在你让别人以每吨370美元的价格购买钾肥，他们肯定会拒绝。在价格将要大幅下修的情况下，谁会以这么高的价格购买？”

印度和中国是全球主要的谷物出产和消费国，也是最大的糖和油籽作物种植国之一。印度的钾肥全部依靠进口，而中国每年需求量约为1,000-1,100万吨，其中约一半需要进口。

“考虑到当前情况的发展，我认为卖方会接受我们的要求下调价格，”印度农户化肥合作组织IFFCO的执行董事U.S. Awasthi表示。IFFCO通过Indian Potash Limited(IPL)进口。

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