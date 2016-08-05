亚股上涨而英镑因降息下跌 关注美国非农就业数据

路透新加坡/东京8月5日 - 亚洲股市周五追随全球股市走高，此前英国央行在退欧后推出的经济刺激计划规模大于预期，打击英镑下跌。

隔夜油价上涨也提振冒险意愿，但美国公布7月非农就业数据前的审慎情绪抑制涨势。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数扩大涨势，上升0.9%，本周可望上扬0.6%。MSCI明晟全球市场指数周五升0.1%。

日本股市日经指数.N225涨0.3%，本周累计可能跌1.6%。

中国股市沪深300指数.CSI300小涨0.1%，本周周线料持平。沪综指.SSEC周五变动不大，周线料涨0.1%。

英国央行降息25个基点至0.25%的纪录低点，这提振了欧洲股市；同时让已然极低的全球债券收益率进一步下跌，英国公债收益率触及纪录新低，英债价格上涨。

英国央行称，将采取“一切必要行动”来实现英国公投决定退欧后的稳定。

“英国央行总裁卡尼对退欧后英国经济状况的评估持非常负面的看法，预测失业率在未来两年将从4.9%攀升至5.5%，尽管出台了新的刺激措施，”IG的市场分析师Angus Nicholson在报告中写道。

“这令英国央行很可能在接下来数月进一步降息并扩大其它宽松措施，从而令英镑面临进一步下行风险，”他说道。

英镑兑美元小涨0.2%至1.3130美元，隔夜下挫1.7%。

债市在英国央行发布声明后普遍劲扬，美国10年期公债收益率昨晚下跌25个基点，目前则近持平于1.4991%。隔夜英国央行的利率决定也令10年期英国公债收益率达到纪录低点0.639%。

德国等欧元区债券收率周四亦告大跌。

美股周四收盘变动不大，静待周五晚间发布美国7月非农就业报告，观察该数据会否强到足以促使美联储最快9月升息。

路透对分析师所做调查预估，7月非农就业将增加18万个工作岗位，上月则为28.7万个。

“根据我们的分析，7月非农就业岗位增长可能相当强劲，”三井住友信托银行的市场分析师Ayako Sera表示。“我预计增幅会超过20万。这应会有利于美元。”

美元兑日圆上升0.1%至101.27日圆，本周可能收低0.8%。欧元兑美元持稳于1.1131美元，周线料收低0.4%。

美元指数稳定在95.775，周四上升0.2%。

现货金在非农就业报告出炉前亦持平于每盎司1,360.30美元，周线或收高0.7%。

油价略微回落，此前在海外市场扬升，因美国原油期货交割地的库存小幅下降。目前油价仍远高于本周稍早触及的三个半月低点，得益于交易员空头回补。

美国原油期货跌0.4%至每桶41.75美元，隔夜飙升2.7%。周线料上涨0.4%。

全球指标油价布兰特原油期货下滑0.5%至每桶44.07美元，周线料上涨3.8%。

澳元盘旋于近三周高位，此前澳洲央行称，澳洲核心通胀料在2018年之前一直低于目标水平，为本周降息至纪录低位1.5%之后进一步放松政策敞开大门。

期货市场目前预期澳洲央行年底前再度降息的概率为50%。

澳元兑美元涨0.25%至0.7649，澳股涨0.5%。(完)