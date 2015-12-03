预期明年资金持续流入核心投资项目 部分转移防守性市场--亚洲房地产调查

路透香港12月3日 - 普华永道及城市土地学会（ULI）周四联合发布的报告显示，明年亚洲房地产活动预料将延续2015年的趋势，充裕的资金将持续流入核心投资项目，部份资金则转移至区内发展成熟及具高流动性的防守性市场。

该份＂2016年亚太区房地产市场新兴趋势报告＂的调查结果显示，香港房地产市场的投资前景排名第15，发展前景则排名第14，在报告所覆盖的22个城市排列中游位置。报告指，这由于香港缺乏甲级商业资产以供销售，而少量放售的物业往往叫价甚高，因此香港一直以来较难获得高评分。

此外，受访港中国旅客数目急跌所拖累，香港零售物业的前景相对悲观；本地住宅市道气氛亦略爲冷淡，部份住宅物业楼价更已冠绝全球。

＂香港最新排名较去年发表的报告排名有所改善（投资及发展前景去年均排名第21），主要由于在低息环境下，受访者对投资商业楼宇感兴趣。＂普华永道亚太区房地产税务主管苏国基称。

他并表示，特区政府致力打造香港成为中资及跨国企业的地区总部，配合中央政府提出如＂一带一路＂的发展战略，将有助推进内地企业＂走出去＂的趋势，并进一步巩固香港联系中国及全球的定位。长远而言，预期中资及国际金融机构将纷纷在港设立办事处，并持续支持本地商业楼宇市场的前景 。

在整个亚太区域，日本及澳洲仍然是最受房地产投资者欢迎的国家，它们的投资及发展前景俱佳，东京、悉尼、墨尔本及大阪是区内首四大房地产前景最佳的市场。胡志明市则位列第五，跻身最受欢迎的市场之一。

城市土地学会北亚主席、香港置地集团(HKLD.SI)执行董事周明祖表示，本地及环球机构投资者的资金配置，导致愈来愈多资金追逐愈来愈少的房地产项目，刺激多个市场及版块的资产价格上升，即使行业似乎走入下行周期，预计此情况在2016年持续出现，焦点落在低风险及满意回报的市场上。

苏国基表示，亚洲房地产牛市已进入第七年，正面气氛鼓励投资者出售多年前在环球金融危机时买入的资产。报告发现，愈来愈投资者选择沽出近年买入的物业及获利离场。在中国，地产发展商急需资金而市场资金流动性短缺；两者皆可为投资者提供投机性回报。

从资金流向来看，投资者留意到资金持续由亚洲流向世界各地的房地产市场。此趋势主要由中国带动，内地机构、企业及私人资本正不断在澳洲、日本及美国寻找购入资产的机会。（完）