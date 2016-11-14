亚太地产市场中新兴市场最受投资者看好 因追求较高回报--报告

路透香港11月14日 - 罗兵咸永道和城市土地学会（Urban Land Institute）周一联合发布的报告显示，新兴市场取代成熟市场成为2017年投资前景最受看好的地产市场，反映投资者投资策略由＂稳健投资＂转为＂追求回报＂。

该份名为《2017年亚太区房地产市场新兴趋势报告》指出2017年最受欢迎的地产市场排名头三位依次为印度的班加罗尔、孟买及菲律宾的马尼拉；2016年分别为日本的东京、澳洲悉尼和墨尔本。

罗兵咸永道亚太区房地产税务主管苏国基在发布会表示，2017年的排名很大转变，主要门户城市（gateway cities）在2016年的排名较高。

＂这反映去年（2016年）投资者较倾向稳健投资策略，但这些可用作投资的物业在市场流通不多，且收益率在下跌。所以2017年不少投资者转变策略为追求较高回报。＂苏国基称。

但他补充，主要门户城市的排名下跌并不表示这些市场环境出现很大变化，只是投资者的偏好改变而已。

事实上，在低息环境下，亚太区的业主往往选择以较低利率再融资而非出售物业，这使得2016年上半年亚太区录得较低的商用物业成交量,但每宗金额则普遍较高。物业价格上升而租金未有同步上提，令投资回报率继续下跌，大多数投资者认为未来新资金流入市场将进一步推低回报率，但预期跌势或将见底。

香港方面，苏国基表示，过去12个月不少内地企业都视香港为物业投资目的地，纷纷搜寻地标性物业及核心商业区的甲级写字楼租赁物业。

他指出，不少内地投资者买香港商业物业未必纯粹由投资回报的角度评估其价值，而是为买＂心头好＂，因而出价较为进取。

去年至今，本地录得多宗瞩目的大型写字楼项目成交买家均由中资，其中成交金额达百亿或以上的包括恒大地产(3333.HK)去年底以125亿港元购入湾仔美国万通大厦全幢，及光大控股(0165.HK)与光大香港今年初斥资100亿港元购入湾仔大新金融中心全幢物业等。至于屡传有意放售位于中环的甲级商厦＂中环中心＂权益的长实地产(1113.HK)，据本地媒体报导指出售价格高达300多亿港元，惟长实地产至今尚未有正式公布。（完）