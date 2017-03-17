（修正）美国升息过后 亚洲房地产仍具吸引力--领盛投资管理

图为2010年11月资料图片，显示中国香港鳞次栉比的住宅楼。 REUTERS/Bobby Yip

（修正标题错字）

路透上海/香港3月16日 - 领盛投资管理一名高管周四表示，尽管美国收紧货币政策，但由于亚洲地区的升息脚步料将相当缓慢，亚洲房地产仍将因相对偏高的收益而颇具吸引力。

领盛投资管理亚太区董事谢慧娟指出，中国是一个具有庞大业务成长潜力的市场，淡化汇率波动及资本管制政策等疑虑。

谢慧娟向路透表示，“亚太地区升息脚步将相对缓慢，甚至不会升息”，她是在美国联邦储备委员事会(FED/美联储)一如外界预期升息0.25个百分点后不久接受访问。

她称，日本仍在对抗挥之不去的通缩，在此同时部分亚太地区国家央行如澳洲等只可能会温和升息，而房地产的收益水准足以缓解相关冲击。

一些投资人担心，升息将使借款成本升高，打击房地产价值。谢慧娟的评论或能缓解这样的疑虑。外界亦担心美国升息将吸引资本自新兴市场流出。

领盛投资管理隶属仲量联行(JLL.N)旗下，在全球管理约580亿美元资产，在亚太区有78亿美元。

就中国的房地产市场而论，谢慧娟认为不必太过担心汇率风险及监管不确定性，称领盛目前3.3亿美元的中国业务将来有赶上日本的潜力，该公司在日本管理的资产规模达53.4亿美元。

“中国是亚洲最大的经济体，是我们很重要的业务。只要假以时日，我们(中国)的业务规模将勘比日本。”谢慧娟说。

谢慧娟指出中国的物流地产是一块“诱人”的投资机会，因中国的电商扩展迅速。

“需求很强，但现代化仓储不够...所以供需失调，有利于房东和投资者。”她并表示，在中国大城市，这样的房地产利润有5.75-6.25%。

相比之下，上海顶级办公大楼的投资收益约为3.5-4%。(完)