（修正）美国升息过后 亚洲房地产仍具吸引力--领盛投资管理

深圳控股逾54亿元人民币出售四间公司权益予恒大集团
路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。
（修正标题错字）
路透上海/香港3月16日 - 领盛投资管理一名高管周四表示，尽管美国收紧货币政策，但由于亚洲地区的升息脚步料将相当缓慢，亚洲房地产仍将因相对偏高的收益而颇具吸引力。
领盛投资管理亚太区董事谢慧娟指出，中国是一个具有庞大业务成长潜力的市场，淡化汇率波动及资本管制政策等疑虑。
谢慧娟向路透表示，“亚太地区升息脚步将相对缓慢，甚至不会升息”，她是在美国联邦储备委员事会(FED/美联储)一如外界预期升息0.25个百分点后不久接受访问。
她称，日本仍在对抗挥之不去的通缩，在此同时部分亚太地区国家央行如澳洲等只可能会温和升息，而房地产的收益水准足以缓解相关冲击。
一些投资人担心，升息将使借款成本升高，打击房地产价值。谢慧娟的评论或能缓解这样的疑虑。外界亦担心美国升息将吸引资本自新兴市场流出。
领盛投资管理隶属仲量联行(JLL.N)旗下，在全球管理约580亿美元资产，在亚太区有78亿美元。
就中国的房地产市场而论，谢慧娟认为不必太过担心汇率风险及监管不确定性，称领盛目前3.3亿美元的中国业务将来有赶上日本的潜力，该公司在日本管理的资产规模达53.4亿美元。
“中国是亚洲最大的经济体，是我们很重要的业务。只要假以时日，我们(中国)的业务规模将勘比日本。”谢慧娟说。
谢慧娟指出中国的物流地产是一块“诱人”的投资机会，因中国的电商扩展迅速。
“需求很强，但现代化仓储不够...所以供需失调，有利于房东和投资者。”她并表示，在中国大城市，这样的房地产利润有5.75-6.25%。
相比之下，上海顶级办公大楼的投资收益约为3.5-4%。(完)
(编译 张明钧/张若琪 审校 高琦)
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