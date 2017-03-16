香港位列亚洲地产投资强度城市之首 未来进一步加强--仲量联行

路透香港3月16日 - 国际物业顾问--仲量联行周四发布的报告显示，香港在亚洲投资强度城市中排名第一；该行指，由于政府增加土地供应，令香港未来可供投资的资产增加，投资活动的强度将会加强。

仲量联行最新公布的＂投资强度指数＂报告，将每个城市三年间商业房地产直接投资额与其经济规模的比值进行比较。指数报告显示，全球地产投资强度指数最高的首30大城市中，亚太地区占四席，分别是悉尼（第8位）、墨尔本（第16位）、香港（第28位）和东京（第30位）。

亚洲城市仅香港及东京位列全球首30大投资强度城市。若以物业类型作比较，首20位酒店投资强度指数中，主要为国际大城市，如伦敦、迈阿密、香港(第7位)、纽约及杜拜。香港也在零售物业及物流物业强度排名分别位列第16位及第4位。

＂香港仍然是亚洲最受投资者欢迎的市场之一。由于政府增加土地供应，未来10年可供投资的资产将会上升，投资活动的强度将会加强。＂仲量联行香港研究部主管马安平说。

尽管中国上海和北京、印度班加罗尔、越南胡志明市等城市在地产市场发展速度方面领先，但相对于其GDP吸引投资的比例而言仍有增长空间。

仲量联行亚太区研究部主管Megan Walters表示，尽管亚太新兴城市吸引的全球地产投资比例高于以往任何时候，但最新发布的投资强度指数显示，这些城市要达到其最大投资潜力尚需时日。不过，目前已看到地产投资者正在将更多目光投向发展中城市，以实现他们的投资多元化战略。预计2020年之前，全球写字楼新开发项目中将有60%来自新兴市场。

报告并指，尽管新兴城市具有巨大投资潜力，但仍需要提高透明度，加强监管和建立功能强大的金融平台，才能长期保持对地产投资者的吸引力。

仲量联行中国研究部总监周志峰表示，上海和北京位居全球增长最快的城市经济体之列，并在全球房地产投资目的地中占据显著位置。虽然它们的绝对地产投资额连续多年位居全球30强，但投资强度指数却尚未进入世界前列，说明它们仍有巨大的增长空间。 （完）