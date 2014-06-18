亚洲第二季企业景气指数升至逾两年高位

韩国智库称若美国对中国实施贸易限制 韩国经济会受附带损害
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透新德里6月18日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)发布调查显示，2014年第二季亚洲顶尖企业前景展望比第一季更为乐观，尽管仍对全球经济和成本上涨存在担忧。
124家回复问题的企业中，有52.42%对第二季前景持中性看法，47.58%看法正面。没有企业持负面看法，这是该项调查有史以来首次出现这种情况。
汤森路透/英士国际商学院亚洲企业景前景气指RACSI今年第二季跃升至74，创2012年初以来最高位，也远高于第一季的64。指数高于50显示整体前景乐观。
图表： 景气调查与MSCI明晟亚太地区(除日本)指数：link.reuters.com/rap67v
企业心中的最大风险：link.reuters.com/nap67v
**澳洲：明显改善(指数为79，第一季为64)**
澳洲企业信心在第二季回升，尽管半数受访者仍担忧全球经济状况。
12家回复问题的企业中，七家企业持正面看法，其它持中性看法，而第一季七家受访者中只有两家持正面看法。12家企业中，包括Stockland Corp(SGP.AX)和Oil Search (OSH.AX)。
五家企业表示新订单增加，同时有五家企业表示雇佣更多员工。在所有受访企业中，接近三分之一在第二季度增加了员工人数。
**中国：反弹(指数为67，第一季为50)**
中国企业信心指数反弹，三分之一的受访企业称前景正面，半数企业表示第二季新订单和销量增加。上季，所有八家受访企业均认为前景中性。
15家受访企业中，有九家表示全球经济不确定性是最大风险，第二季接受调查的124家企业，超过半数亦持有这种担忧。一些中国企业担心成本上升。
尽管政策出台刺激措施，但中国仍在努力从经济放缓中恢复，房地产市场状况恶化加剧了经济放缓。这拖累信心指数跌落2011年第一季录得的峰值95。 **印度：信心高涨(指数为100，第一季为65)**
虽然对全球经济形势、成本上升以及汇率波动感到担忧，但印度企业最为乐观，接受调查的全部10家企业称前景正面，为2012年第四季以来首见。
有九家企业表示第二季新订单和销量增长，60%的企业称雇用水平上升。三家企业称，客户延迟付款的情况下降。
具亲商色彩的人民党领袖莫迪(Narendra Modi)在5月大选中大胜，帮助印度这个亚洲第三大经济体的消费者恢复了信心。
**日本：小幅下滑(指数为56，第一季为59)**
日本企业信心小幅走弱，企业前景压力主要来自全球经济环境。
16家受访企业中有14家中性看待前景，另有两家认为前景正面，和前次调查结果相似。受访企业包括第一三共(4568.T)、佳能(7751.T)、Seven & I(3382.T)和NTT DoCoMo(9437.T)。
尽管第二季汇率波动相关风险降低，但数家公司仍担心成本上涨问题。新订单和雇用水平增长的企业家数较上季减少。
**韩国：明显走低(指数为50，第一季为67)**
全球经济不确定性打压韩国企业信心，指数从上季度的67下降到50。
所有19家受访企业给出中性前景观点，其中多数担心全球经济；另有几家企业担心成本上升。虽然半数受访企业称新订单和销售增加，但只有三家称聘雇增加。 前季度有三分之一的企业认为前景正面，余下六家公司为中性。
**台湾：信心反弹(指数为67，第一季为50)**
台湾企业信心指数反弹，逆转3月当季的下跌态势。六家受访企业中有两家转而认为前景正面；前次调查中没有任何企业认为正面。
企业担心全球经济、成本上升和汇率波动。两家公司本季的聘雇减少，相比之下前季度为持稳。另有两家企业称订单增加，相比之下，前季度仅有一家企业称订单增长。
**东南亚：多持稳，泰国经济复苏**
东南亚企业信心多数持稳，泰国数据回升，不过马来西亚则例外，信心指数自75下滑至67，因成本增加且全球经济充斥的不确定性继续扰乱该地区企业信心。 随着泰国政治动荡局势的缓解，泰国企业信心终于转为正面，此前连续两季下滑。该国信心指数自上季的41升至91，为2012年第一季以来最高。受访的16家企业中有12家称新订单和销售增加，不过政治担忧犹存。
菲律宾和印度的企业最为乐观，受访的15家企业均认为前景正面，信心指数持于100。有三分之二的受访者称就业增加，几乎所有的受访企业称新订单和销售均扩大。
新加坡企业信心仍保持在67，六家受访企业中有两家认为前景正面，其余企业看法中性。六家中仅有三家称当季新订单和销售增加，上季调查中九家中有八家。(完)
(编译 张涛/王兴亚/洪熙/孙茉莉; 审校 白云/蔡美珍)
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