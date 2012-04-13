专访：印尼再发强震只是时间问题

新加坡地球观测研究所主任西凯瑞表示，印尼苏门答腊岛附近本周发生的海底强震为两千年一遇，尽管此次地震造成的伤亡很少，但却增加了该地区发生毁灭性地震的风险。西凯瑞对路透表示，印尼周三发生的8.6级地震及其余震属走滑型地震，也是此类地震有记录以来的最大一次。路透