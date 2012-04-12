印尼海啸预警系统幸运通过地震考验

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透印尼班达亚齐4月12日电(记者 Olivia Rondonuwu)---印尼北部周三的强震引发了人们对另一场毁灭性海啸的担忧，但与2004年12月完全不同的是，当地震发生时，这里汽笛鸣响，警报声不绝于耳，警方将人们从印度洋海岸转移至安全地带。
周三的强震造成的损失很小，且并未引发大浪，与近八年前的印尼海啸不可同日而语。
印尼紧急情况减灾机构负责人Eko Budiman在苏门答腊岛棉兰(Medan)机场表示：“有报告称，人们十分惊恐，但没有伤亡，但我们还是需要进行直接确认。”
自2004年印尼强震并引发海啸後，印尼建立了区域性海啸预警系统，此次海啸警报和人员的转移也意味着该系统经受住了一次重大考验。2004年的印尼地震和海啸造成23万人死亡。
但这次灾难的幸免或许在很大程度上有幸运的成分，特别是印尼的亚齐省，人们仓皇出逃，导致当地的交通陷於堵塞。
安保公司Concord Consulting的首席风险师Keith Loveard表示：“简单地说，在任何这样的紧急情况下，不可能让每个人都脱离险境。”
“海啸预警系统在一定程度上发挥了作用……而且人们的防患意识也因2004年的海啸有所改善，但通过公共教育和政府活动，他们还需要做得更好。”
印尼减灾机构周四表示，印尼强震迄今已造成五人死亡，一名儿童重伤。
该机构发言人Sutopo Purwo Nugroho表示，至少有两人死於心脏病，一人死於惊吓过度，还有一名儿童因倒下的大树而受重伤。
他在发给记者的简讯中称：“伤亡人数和其他损失还在评估中。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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