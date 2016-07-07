英国脱欧可能促使资金流入亚洲投资市场--仲量联行

路透香港7月7日 - 国际物业顾问--仲量联行周四称，英国决定脱欧对香港物业投资市场暂时未见有大影响；反而欧洲方面未来可能继续进行量宽，且美国加息步伐亦将放慢，会令更多资金流入亚洲。

仲量联行董事总经理兼资本市场部主管曾焕平在发布会上称，英国宣布决定脱欧后，尚未见到对香港投资市场有明显的影响。

＂目前未见有外国资金涌入香港投资市场，但整体气氛仍然乐观。＂他说。

他指出，海外投资者目前仍处于观望，因欧洲未来可能因英国脱欧而须进一步量宽，而美国的加息步伐亦有可能再进迟，甚至乎今年内亦不会加息，这对香港投资市场反而会是好事。

被问到若外资流入会否推高住宅楼市时，曾焕平认为，这对住宅市场应不会有什么影响，而下半年楼价的走势，仍视乎不同区份而定，部分新供应较多的地区如新界，楼价和地区都可能继续受压。

仲量联行估计，香港中小型住宅上半年楼价下跌6.4%，料全年跌幅在10-15%之间，至于豪宅上半年楼价跌1.9%，估计全年跌幅为5-10%。

在商舖市场方面，今年首五个月访港旅客人数同比减少8.4%，整体零售额按年更跌10.8%，主要受珠宝及钟表等奢侈品销售减少拖累。仲量联行估计，上半年街舖租金下跌8.1%，但多数由发展商持有的主要购物商场租金则持稳。该行预测，2016年全年街舖的租金将跌10-15%，而主要购物商场租金则为持平至升5%。（完）