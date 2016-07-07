英国脱欧可能促使资金流入亚洲投资市场--仲量联行

2016年中国全社会用电量同比增5% 其中第二产业用电量仅增2.9%（更新版）
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透香港7月7日 - 国际物业顾问--仲量联行周四称，英国决定脱欧对香港物业投资市场暂时未见有大影响；反而欧洲方面未来可能继续进行量宽，且美国加息步伐亦将放慢，会令更多资金流入亚洲。
仲量联行董事总经理兼资本市场部主管曾焕平在发布会上称，英国宣布决定脱欧后，尚未见到对香港投资市场有明显的影响。
＂目前未见有外国资金涌入香港投资市场，但整体气氛仍然乐观。＂他说。
他指出，海外投资者目前仍处于观望，因欧洲未来可能因英国脱欧而须进一步量宽，而美国的加息步伐亦有可能再进迟，甚至乎今年内亦不会加息，这对香港投资市场反而会是好事。
被问到若外资流入会否推高住宅楼市时，曾焕平认为，这对住宅市场应不会有什么影响，而下半年楼价的走势，仍视乎不同区份而定，部分新供应较多的地区如新界，楼价和地区都可能继续受压。
仲量联行估计，香港中小型住宅上半年楼价下跌6.4%，料全年跌幅在10-15%之间，至于豪宅上半年楼价跌1.9%，估计全年跌幅为5-10%。
在商舖市场方面，今年首五个月访港旅客人数同比减少8.4%，整体零售额按年更跌10.8%，主要受珠宝及钟表等奢侈品销售减少拖累。仲量联行估计，上半年街舖租金下跌8.1%，但多数由发展商持有的主要购物商场租金则持稳。该行预测，2016年全年街舖的租金将跌10-15%，而主要购物商场租金则为持平至升5%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。