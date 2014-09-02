上半年亚洲跨国地产投资升四成全年有望创新高--世邦魏理仕

路透香港9月2日 - 物业顾问--世邦魏理仕周二发布的数据指出，上半年亚洲跨国房地产投资金额按年升约四成，香港首次超越中国大陆成为区内第二大资金来源地区，且料今年全年亚洲跨国房地产投资额将可高于去年再创历史新高。

世邦魏理仕表示，上半年新加坡和香港分别为亚洲投资者跨国投资的最大来源，中国大陆排第三。期内区内跨国房地产投资额达到162亿美元。

＂亚洲投资者跨国投资持续增加，纵然2013年全年投资金额已为历史新高，我们仍很有信心2014年全年投资金额将比2013年为多。＂世邦魏理仕亚洲研究部资深董事蔡咏嘉说。

她指出，单计来自地产界的资金，今年上半年新加坡已超越中国，成为亚洲投资者跨国投资的最大来源，主要由于当地的投资回报率受压，以及欠缺合适投资物业，促使资金投放于海外市场。香港首次跃升至第二位，很大原因是因为本地楼市抑压措施令投资者转投海外市场。

世邦魏理仕全球资本市场部执行董事Marc Giuffrida称，纽约及伦敦仍是地产投资首选地，但五大热门投资市场占跨国投资的比例渐见收窄，尤其是伦敦。这反映全球资本市场的投资渐见分散，特别是中国的发展商持续增资，他们对如美国西岸的洛杉矶及三藩市等地亦深表兴趣。

此外，Giuffrida指出一些资深投资者开始转攻新兴市场及新的资产类别，例如伦敦的投资金额有下跌之势，不少资金已转向英国区内城市及欧洲，因为该等城市的竞争较少且回报较高。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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