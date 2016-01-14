焦点：汽车销量支撑亚洲炼厂 但中国税惠政策到期或将改变格局

路透新加坡/曼谷1月13日 - 石油生产商为原油价格大跌苦恼之际，印度和中国强劲的汽车销售，却支撑了汽油需求，为成品油和石化厂商带来了丰厚利润。

虽然这意味着没有原油生产业务的炼厂股价表现会优于以原油生产为主的企业，但很大程度上还要取决于中国经济及其政府对小排量汽车的税惠政策。

原油价格LCOc1本周跌至逾10年来的低点，接近每桶30美元，自2014年中期以来下跌了70%。原油生产企业和出口国受到重创，但炼厂利润率却因原料成本下跌而得到提升。

泰国炼厂IRPC(IRPC.BK)执行长Sukrit Surabotsopon对路透表示，“如果(年平均)油价在每桶40-50美元，我们非常有信心利润率会高于去年。”去年布兰特原油均价接近每桶54美元，多数银行将今年的油价预估调降至每桶37-50美元。

此外，尽管柴油需求因为中国重工业放缓等因素而停滞，但汽油和塑料等产品的零售需求强劲，也支撑了炼厂。

汇丰称2016年油品需求增幅将在100-120万桶/日，炼油能力料增加54万桶/日。

“除非宏观经济严重下滑，2016年的需求增长...应很容易超过产能增长，”该行在1月8日的报告中称，其中推荐SK Innovation(096770.KS)和Thai Oil (TOP.BK)股票，它们分别为韩国和泰国的主要炼厂。

去年虽然开局疲弱，但随后转强，全年中国汽车销量增长4.7%，每月新增私家车平均远高于200万辆。今年预计增长6%。

多数中国乘用车使用汽油，带动炼厂需求，但分析师提到，最近销量的增长多数与购车税优惠有关。

印度乘用车销量增速更高，在截至今年3月财年的销量增幅料超过10%，成为燃料油需求另一强力支撑。

炼厂消息人士称，Reliance Industries(RELI.NS)预计炼油毛利润去年触及五年高位10.50美元，预计2016年保持在每桶9.70-9.80美元的水平，因其面临两位数的汽油需求增长，以及7-8%的柴油需求增长。

**抉择**

当原油供应趋紧时，炼油业者亦受惠于他们所采取的行动，因有许多业者投资于炼厂升级，使他们能够处理任何一种原油。

如今在供应过剩及出口国大打价格战之际，炼厂可以选择最适合自身生产设备的原油--重质或轻质、含硫量低或高。目前每日原油供应超过需求幅度介于50-200万桶之间。

炼油条件稳定的状况在股市表现上有所体现。那些没有庞大原油生产业务的炼油业者，例如SK Innovation及印度Reliance Industries，表现远优于炼油业务比重相对偏低的业者，如雪佛龙(Chevron)(CVX.N)、中国海洋石油(0883.HK)。台塑石化(6505.TW)也是在原油价格挫跌背景下的一大赢家。

上述业者股价表现比较图表：tmsnrt.rs/1ZXD2Yf

另一项有利于炼油业者的因素，在于中国当局周三为国内零售汽柴油价格设定底限，称在全球原油价格跌破每桶40美元后，汽柴油价格将不会随油价相应调整。

中国上月表示打算进一步改革燃料零售定价机制，这是扩大以市场推动油价走势的措施之一。中国首度允许独立业者进口原油并出口成品油，打破了长期以来大型国有炼厂的主导地位。

“我们认为，上海石化(600688.SS)和中国石化(600028.SS)等冶炼企业以及‘茶壶’炼厂(地方炼油企业)，可能是该政策的最大受益者，”野村分析师Gordon Kwan称。

教保证券分析师Son Young-Joo表示，韩国炼厂利润在今年上半年可能达到每桶11.40美元，超过去年均值10.30美元。韩国是成品油和石化产品出口大国。

凯基分析师Aaron Liu指出，台塑化、上海石化和Lotte Chemical (011170.KS)等石化企业生产乙烯的利润预计也会不错，因为这种塑料重要原料的供应今年料趋紧。

对炼厂而言，大煞风景的可能是中国政府结束汽车补贴政策，当前实施的小排量乘用车购置税减半的优惠政策将于2017年1月1日到期。]

“中国上次下调小排量汽车购置税是在2009年...全球金融危机(之后)。当年汽车销量猛增53%，2010年增长33%，但为期两年的政策到期后，(增长率)下降至个位数，”巴克莱在给客户的报告中称。

“我们的汽车业股票分析师预计，这次减税政策对销量的提振作用将在今年逐步消退。”(完)